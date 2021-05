Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Offisielt er 303.720 mennesker døde av covid-19 i India. Det er det siste tallet etter at det mandag ble meldt om 4454 døde det siste døgnet.

Mandagens dødstall er det nest høyeste så langt under pandemien. Det skjer til tross for at det har vært en nedgang i antall smittede i de største byene de siste dagene.

– Dødsfall vil alltid ha et etterslep i forhold til smittede, sier professor Gautam Menon ved universitetet i Ashoka til AFP.

India unnslapp lenge det verste av koronapandemien. For to måneder siden døde under 200 mennesker hver dag.

Nå er antall døde 20 ganger høyere, og India er nå det landet i verden med flest smittede og flest dødsfall per dag.

Ingen tror på tallene

Til tross for de høye offisielle dødstallene, tror alle eksperter at virkeligheten er langt verre.

Ifølge Reuters anslår eksperter at de reelle dødstallene er fem til ti ganger høyere enn de offisielle.

The Economist har sett på overdødelighet i India i løpet av pandemien. De anslår at mellom 6000 og 31.000 dør av covid-19 hver dag.

Det innebærer at rundt 1 million mennesker har mistet livet i pandemien så langt i India, mer enn tre ganger de offisielle dødstallene.

Nedstengte byer har ført til krise for de mange som lever fra dag til dag. I Siliguri spiser en rickshaw-fører mat som er delt ut til de fattige. Foto: DIPTENDU DUTTA / AFP

Ingen oversikt på landsbygden

Byen Bhopal er et eksempel på hvor lite troverdige de offisielle tallene er, skriver New York Times.

I løpet av 13 dager i april var det offisielle tallet på døde 41. En opptelling avisen gjorde på krematorier og gravplasser viste over 1000 døde i samme periode.

Avisen The Hindu skriver om tilsvarende underrapportering i delstaten Gujarat.

I løpet av en enkelt dag ble det i delstaten rapportert inn 78 døde. Men journalister kom til at det bare fra syv byer i delstaten ble kremert eller begravet 689 personer den dagen.

Det er flere grunner til at de offisielle tallene ikke er til å stole på.

– De offisielle dødstallene tar bare for seg de som dør på sykehus, men de fleste indere dør ikke på sykehus, de dør hjemme. Bare rundt 22 prosent får registrert en dødsårsak, sier Al Jazeeras Elizabeth Puranam.

62 år gamle Moorti venter på å bli behandlet for covid-19 i en midlertidig klinikk i Parsaul i delstaten Uttar Pradesh. Foto: ADNAN ABIDI / Reuters

Politikere og sykehusledere underrapporterer antall døde.

– Det er en fullstendig massakre av data, sier Bhramar Mukherjee, en epidemiolog ved University of Michigan.

I den vestindiske byen Ahmedabad brenner nå kremasjonsnbålene 24 timer i døgnet.

Suresh Bhai, som arbeider ved krematoriet, sier at han ikke registrerer covid-19 som dødsårsak.

– Sykdom, sykdom, sykdom. Det er det vi skriver, sier Suresh. Han sier at det er etter ordre sine sjefene.

Familie og slektninger ved et likbål til en som er død av covid-19 i New Delhi mandag. Foto: SAJJAD HUSSAIN / AFP

Dør hjemme

Aller verst er situasjonen på landsbygden i India. Der er det i mange tilfeller knapt noe helsetilbud til de som blir syke.

Folk dør hjemme hos familien, men i de fleste tilfeller blir ingen dødsårsak registrert.

I noen tilfeller er det sørgende familier som holder det skjult at deres kjære døde av covid-19 fordi det er skam knyttet til sykdommen.

For første gang på mange år blir mange døde ikke kremert eller gravlagt, men blir senket i elven Ganges.

– Vi ser lik i Ganges som ikke ser ut til å være covid-19-døde, men som trolig er det, sier Gautam Menon.

Han sier at spørsmålet nå ikke er om antall døde blir underrapportert, men om underrapporteringen er blitt verre de siste ukene.

Portrettet av statsminister Narendra Modi er på plakater som skryter av vaksinasjonsprogrammet, men han anklages for å ha gjort seg usynlig de siste ukene. Foto: FRANCIS MASCARENHAS / Reuters

Mangler vaksiner

Til tross for at India er verdens største vaksineprodusent, har India bare klart å vaksinere rundt 10 prosent av befolkningen.

Mange delstater vil ikke kunne vaksinere folk under 45 år på mange måneder.

Siden januar er det satt 196 millioner vaksinedoser, men eksperter sier at tempoet nå økes.

I stedet har vaksineringen blitt satt på vent flere steder. De sentrale myndighetene har gitt delstatene beskjed om at må inngå egne avtaler med vaksineprodusenter.

Mens Norge og andre europeiske land nå har en økning i antall vaksinedoser, går det feil vei i India.

26. april ble det satt 3,2 millioner doser. Det hadde falt til 2,4 millioner 11, mai og sist lørdag ble det bare satt 1,5 millioner doser.

Nå spår eksperter at India kan komme inn i en tredje bølge av pandemien, og det før landet er ordentlig ute av den andre bølgen.