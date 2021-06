Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter planen skal Storbritannia gjenåpnes for fullt 21. juni. Da skal de siste restriksjonene rundt sosial kontakt oppheves.

Blant annet kan nattklubber åpnes, og folk skal kunne ferdes og møtes fritt både ute og inne.

Men ikke alle mener det er en god idé.

Årsaken er at den indiske varianten av koronaviruset sprer seg i landet.

Én av dem som tar til ordet for at gjenåpningen må utsettes er Professor Ravi Gupta ved Universitetet i Cambridge. Han gir også råd til den britiske regjeringa.

Han sier til BBC at gjenåpningen 21. juni bør utsettes. Årsaken er er at landet allerede er inne i en tredje bølge. Han viser til at minst 3/4 av smittetilfellene er med den indiske varianten.

Sjøl om smittetallene i landet er relativt lave, er de høyere enn for noen uker siden.

Høyeste smittetall siden april

Mandag ble det for sjette dag på rad, registrert 3000 nye smittede i Storbritannia. Så høye tall har ikke landet registret siden 12. april.

Gupta sier det er naturlig at antallet tilfeller for øyeblikket er lave, men at alle bølger starter med få smittede før det blir eksplosivt.

– Det vi ser nå er de første tegnene på en ny bølge.

Han sier også at etter som mange er vaksinert i Storbritannia, kan det ta lengre tid før den tredje bølgen slår skikkelig til.

– Dette kan føre til at en falsk form for sikkerhet. Det er vi bekymra over.

Gupta mener gjenåpningen må utsettes noen uker slik at man får bedre oversikt over situasjonen.

Leder for den britiske legeforeningen Chaand Nagpaul er også skeptisk. Han mener at landet nå står ved et vegskille når det gjelder kampen mot viruset. Han ber regjeringa være uhyre forsiktig når det gjelder siste steg av gjenåpningen.

Møter motstand

Sjøl om datoen for gjenåpning er satt til 21. juni, skal regjeringa ta den endelige avgjørelsen 14. juni.

Forrige uke sa statsminister Boris Johnson at han ikke så noen grunn til å utsette, men utelukka heller ikke at det kan skje.

Næringslivet er derimot ikke innstilt på noen utsettelse.

Servicenæringa som representerer blant annet barer, hoteller, kafeer, nattklubber og bowlinghaller, mener at det rett og slett er ødeleggende for mange dersom det ikke blir noen gjenåpning i juni. Leder i bransjeorganisasjonen UK Hospitality, Kate Nicholls sier til BBC at flere bedrifter «blør penger» og at en utsettelse vil føre til at flere nærmer seg konkurs.

Greg Parmley leder Live, som blant annet organiserer festivalarrangører. Han sier at hele bransjen, alt fra store festivaler til små arrangementer nå står og tripper for å komme i gang etter mer enn ett år stillstand.