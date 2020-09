Deltakere fra grottefesten har fått hjerneskader

– Vi har pasienter som fortsatt er innlagt for behandling, og som har komplikasjoner i form av hjerneskader, sier Dag Jacobsen, avdelingsleder ved Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, til NRK.

Opptil 200 personer kan ha deltatt på festen på St. Hanshaugen i Oslo natt til søndag. Den eneste inn- og utgangen til festen var på rundt én ganger én meter.

Jacobsen mener at man var nær en nasjonal katastrofe.

– Denne episoden kunne ha blitt Norges verste ulykke i fredstid, sier han.

ADVARER MOT LIGNENDE ARRANGEMENTER: Dag Jacobsen, professor i forgiftningsmedisin ved Oslo universitetssykehus. Foto: Silje-Lisette Tennøy

Behandles for hjerneskader

Jacobsen vil ikke si hvor mange personer som fortsatt er innlagt, men bekrefter at det dreier seg om flere pasienter, og at de mottar både vanlig og intensiv behandling.

Av hensyn til taushetsplikten har Oslo universitetssykehus vært restriktiv med ytterligere informasjon om pasientene.

I samråd med pårørende velger sykehuset nå å gå ut med mer utfyllende informasjon om alvorligheten, for å advare mot lignende arrangementer.

– Kullos er en forferdelig gass, som man ikke lukter, smaker, eller kjenner på noen annen måte. Så kommer det en indre, snikende kvelning av cellene i kroppen. Særlig i hjertet, og verst i hjernen. Kroppens to viktigste organer, sier Jacobsen.

Fakta om kullosforgiftning Ekspandér faktaboks Kullos, karbonmonoksid (CO), er en svært giftig gass.

Kullos dannes ved ufullstendig forbrenning. Det vil si forbrenning der det er oppstått begrenset tilgang til oksygen (luft). Det kan gjelde gassapparater som for eksempel propan, grill, vedovner og aggregater drevet av diesel eller bensin.

Ved bruk av diesel-/bensinmotorer (strømaggregat, motorsager og lignende) og kullgriller/engangsgriller i små eller lufttette rom kan det raskt dannes farlige mengder karbonmonoksid.

Arbeid i kjellere med diesel/bensindrevet aggregat, og grilling og lignende i fortelt/telt/under kalesjen i båt eller innendørs har i flere tilfeller ført til alvorlige kullosforgiftninger.

Bruk av bensin-/dieselmotorer, kullgriller og lignende må derfor bare foregå utendørs.

Tretthet og sløvhet, hodepine, svimmelhet og kvalme er tidlige symptomer på kullosforgiftning. Bevisstløsheten kommer snikende.

Hvis man sover, merker man ingenting.

Førstehjelp: Fjern personen fra kilden. Unngå anstrengelser og vurder kunstig åndedrett. Tilkall lege så raskt som mulig.

Kullosforgiftning gir en indre kvelning. CO i innåndingsluften blokkerer blodets evne til å transportere oksygen.

Det finnes kullosdetektor som varsler høyt kullosnivå. Kilde: Giftinformasjonen, Oslo universitetssykehus og helsenorge.no (NTB)

For pasientene som fortsatt er innlagt på Ullevål er situasjonen uklar, og det vil ta tid å finne ut om de har fått varige skader.

– De som ligger inne nå har påvirkning på hjernen, og vi håper at de skal bedre seg på sikt, sier Jacobsen.

Advarer mot lignende arrangementer

Han ber ungdom som planlegger lignende arrangementer om å tenke seg godt om.

– Vi håper at foreldre diskuterer med sine tenåringsbarn. Din tenåring kunne vært på denne festen, eller lignende fester. Det er også en oppfordring til arrangørene, om at de tenker seg om før de slipper inn ungdom på lignende arrangementer, sier Jacobsen.

– På et tidspunkt var det 20 personer som var innlagt hos dere etter grottefesten. Samtidig hører vi at det er folk som sier at det gikk bra. Hva tenker du da?

– Det er en type informasjon vi vil til livs. Jeg får telefoner og e-poster fra eksperter over hele verden, som lurer på hvordan dette kunne ha gått så bra. Tilsynelatende ut ifra det de har hørt i media. Men da sier jeg: Det har ikke gått bra for alle.

– Hovedbudskapet er, at det er ikke bra nok at man overlever ved en kullosforgiftning. For er du tenåring, så skal du ikke leve resten av livet med skader på hjernen, understreker Jacobsen.

Alle som har vært innlagt på Ullevål vil bli fulgt opp for potensielle senskader.

To nye mistenkte

Ytterligere to personer er mistenkt etter festen i bunkeranlegget natt til søndag. Fra før av er to personer siktet i saken og politiet utelukker ikke flere siktelser.