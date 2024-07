To menn må i fengsel etter bunkerfesten: – Jeg synes litt synd på dem

– Jeg er veldig lettet. Det er godt å være ferdig med det, sier Magnus (26).

Han er en av de to som fikk hjerneskade etter festen i en nedlagt bunker på St. Hanshaugen i Oslo, høsten 2020.

Her gikk festdeltakerne inn. Inne i fjellhallen var det høy musikk og lys-show. Strømmen kom fra et stort dieselaggregat. Kullos fra aggregatet forgiftet festdeltakere.

To menn i 20-årene ble pekt ut som arrangører. De tok seg ulovlig inn i bunkeren.

I tingretten ble de dømt til fengsel i ett og et halvt år.

Men dommen ble anket.

I Borgarting lagmannsrett ble de blant annet dømt for:

uaktsom allmennfarlig forgiftning

uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse

brudd på brann- og eksplosjonsvernlovgivningen

Og straffen ble skjerpet.

To år og seks måneder.

Advokatene deres bekrefter overfor NRK at dommen ikke blir anket.

– Jeg tenker dette er en riktig dom, sier Magnus nesten fire år etter at han var på festen.

Foto: Privat

– Synes litt synd på dem

26-åringen har ingen vonde følelser for mennene som nå er dømt.

– Jeg syns litt synd på dem.

Festen ble arrangert få måneder etter at Norge stengte ned på grunn av koronapandemi.

– De prøvde jo bare å skape et morsomt arrangement i en mørk tid. Men de gjorde det på litt feil måte. Da skar det seg.

26 personer havnet på sykehus etter bunkerfesten. Foto: Geir Olsen 26 personer havnet på sykehus etter bunkerfesten. Foto: Geir Olsen

Ifølge brannvesenet i Oslo kunne festen ha endt langt verre enn den gjorde.

Både i tingretten og i lagmannsretten har Magnus måttet forklare seg.

Det har vært tungt.

– Jeg har vært litt i benektelse om hvordan jeg egentlig har det. Men da jeg satt i retten og fikk spørsmål, så sank det ordentlig inn.

Hva tenkte du da?

– Jeg tenkte jo at det er veldig kjipt at jeg må sitte her og forklare hvordan jeg er hjerneskada, og hvordan det påvirker meg.

– Jeg er glemsk og surrete

To måneder etter ulykken fortalt NRK for første gang historien om Magnus.

– Alt er blitt satt på vent, sa han den gang.

Nå snart fire år senere forteller Magnus at han etter omstendighetene har det bra.

– Jeg klarer meg jo fint og har det jo bra med venner, familie og samboer.

Et par dager i uken jobber han på Rema 1000.

Men den kritisk forgiftningen han ble utsatt for, har satt sine spor.

– Jeg er glemsk og surrete.

26-åringen roter bort nøkler og lommebok. Han føler at han er blitt litt ubrukelig på mange måter.

– Jeg glemmer beskjeder og avtaler.

Alt fra vask i vaskemaskinen til avtaler om å møte samboeren sin.

Magnus forsøker å skrive ned ting han skal huske.

Men han glemmer det også.

Det alvorligste skjedde en dag han var ute og luftet hunden.

– Jeg glemte at jeg hadde satt en pizza i ovnen før jeg gikk ut. Da jeg kom tilbake, var det en svart pizza i ovnen og røykfylt på kjøkkenet.

Foto: Privat

Gjentar seg mye

26-åringen gjentar seg mye. Han kan fortelle samme historie gang på gang. Noen ting prøver han å le av.

– Jeg har en kompis som jeg trener sammen med. Han har en genser. Jeg hadde en lik, men jeg mistet min.

Hver gang kompisen hans har på seg denne genseren på treningssenteret, er dialogen den samme.

Magnus: – Er ikke den genseren min?

Kompisen: – Nei, den er fortsatt ikke din.

Magnus: – Har jeg sagt det før?

Kompisen: – Ja, du sier det hver gang jeg har den på meg.

Er dette litt vondt å oppleve?

– Det er jo litt sånn flaut. Men altså, jeg har jo god selvinnsikt og selvironi. Så jeg prøver bare å le mest mulig av det.

Korte dager

Magnus blir veldig fort sliten.

– Hvis jeg er med vennene mine, hender det at jeg må dra tidlig hjem.

Og han sover mye.

Foto: Privat

– Jeg kan jo sove i alt fra 12 til 16 timer og våkne opp trøtt.

Det går utover livet hans. Og hverdagen.

– Jeg får med meg mindre enn andre i løpet av et døgn.

Får erstatning

Før bunkerfesten, var målet til Magnus å bli arkitekt.

Det måtte han gi opp.

I stedet for å tegne hus, ønsker han nå å bygge dem.

– Drømmen min er et rolig og fint A4- liv med familie og barn og en fin jobb som snekker.

De to mennene som ble dømt etter festen i bunkeren, må også betale erstatning til Magnus.

Drøyt 900.000 kroner.

Han sier pengene kommer godt med.

Men.

– Jeg skulle heller hatt hodet mitt og vært 100 prosent frisk, enn å få de pengene.