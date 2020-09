Slik ser det ut i bunkeren

Natt til søndag fant politiet omtåkede personer utenfor inngangen til bunkeren i krysset Collets gate-Uelands gate i Oslo. 27 personer ble innlagt på sykehus for behandling etter kullosforgiftning.

I dag ble mediene ført inn i hallen der festen ble holdt. Man kommer først inn i en inngangshall som går 50-60 meter innover. Ølbokser, spritflasker, antibak-utstyr ligger fortsatt strødd utover.

Lite hull som ventilasjon

Deretter er det sideveier inn til mange ulike rom. Helt i enden er rommet der strømaggregater som ført til kullosforgiftningen var. Rommet med strømaggregatet var veldig trangt, sier NRKs reporter Andreas Jonassen.

–– Det gikk en dør ut i friluft fra aggregat-rommet. Over døra var det et lite hull, ca 30 cm i diameter. Det kan virke som det er dette hullet arrangørene siktet til når de snakket om at det var et ventilasjonssystem her.

Lokalet var samlingsstasjon for Sivilforsvaret helt til 2012.

Dette er det største rommet i bunkeren. Det ble brukt som velkomstsal. Foto: Anders Fehn / NRK

Folk har brukt bunkeren tidligere

Vidar Haukeland er administrerende direktør for eieren av bunkeren, Diakonissehuset Lovisenberg.

– For noen år tilbake var det noen romfolk som fant ut at dette var et fint sted å overnatte. De trenger jo et sted å bo, men det er så fuktig og kaldt her. Det er ikke et bra sted å oppholde seg over tid.

Haukeland kan likevel se bunkeren for seg som festlokale hvis man hadde hatt skikkelig lufting.

– Mye mennesker avgir jo mye varme. Sånn sett kunne fungert som festlokale hvis man hadde hatt lufting. Men måten dette ble gjort på, å sette opp dieselanlegg i lukkede rom, det er ikke veldig smart.