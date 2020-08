En grottefest med opp mot 200 deltakere på St. Hanshaugen i Oslo natt til søndag endte dramatisk. Over 20 personer er på sykehus, trolig med kullosforgiftning, etter at det ble brukt bærbare aggregater inne i fjellanlegget.

Den eneste inn- og utgangen til festen var på rundt én ganger én meter.

– Det kan virke som bunkeren ble brutt opp, og at man har fått tilgang på den måten. Den skal ikke være åpent tilgjengelig for allmennheten, sier politiinspektør Emil Lorch-Falch i Oslo politidistrikt.

NRK har snakket med en av festdeltagerne på arrangementet, som i forkant ble kalt «Rave Cave» i sosiale medier. Kvinnen i 20-årene ligger nå på sykehus, der hun får oksygentilførsel.

– Vi leser i avisene at en overlege kalte det kollektivt selvmordsforsøk. Det er helt sykt å tenke på. Det kunne gått ordentlig galt. Vi kunne alle besvimt og fått varige mén. Mange av dem som var der er gode venner av meg.

– Plutselig gikk strømmen

Festen skal ha startet rundt klokken 23 lørdag kveld, ifølge politiet. Kvinnen sier festen hadde pågått i rundt fire timer uten problemer, før situasjonen plutselig endret seg dramatisk.

– Det skjedde veldig fort, sier kvinnen.

Inngangen til bunkeren har blitt forseglet av politiet, som nå skal etterforske arrangementet. Foto: Jil Yngland / NTB scanpix

– Det var kjempegøy i mange timer, og alt gikk tilsynelatende bra. Plutselig gikk strømmen og lysene og musikken skrudde seg av.

Kvinnen forteller det var et eget rom i bunkeren, der aggregatene sto. Rommet kunne lukkes med en metalldør, sier kvinnen.

– Da var det noen som hadde brutt seg inn i det rommet. Da vi gikk inn ditt traff gassen oss midt i ansiktet. Vi blir veldig svimle, men ser at det ligger tre gutter der bevisstløse, forteller kvinnen.

Bunkeren er cirka 70 meter dyp og formet med ganger i en E-form. Foto: Privat

Fakta om kullosforgiftning Ekspandér faktaboks Kullos, karbonmonoksid (CO), er en svært giftig gass.

Kullos dannes ved ufullstendig forbrenning. Det vil si forbrenning der det er oppstått begrenset tilgang til oksygen (luft). Det kan gjelde gassapparater som for eksempel propan, grill, vedovner og aggregater drevet av diesel eller bensin.

Ved bruk av diesel-/bensinmotorer (strømaggregat, motorsager og lignende) og kullgriller/engangsgriller i små eller lufttette rom kan det raskt dannes farlige mengder karbonmonoksid.

Arbeid i kjellere med diesel/bensindrevet aggregat, og grilling og lignende i fortelt/telt/under kalesjen i båt eller innendørs har i flere tilfeller ført til alvorlige kullosforgiftninger.

Bruk av bensin-/dieselmotorer, kullgriller og lignende må derfor bare foregå utendørs.

Tretthet og sløvhet, hodepine, svimmelhet og kvalme er tidlige symptomer på kullosforgiftning. Bevisstløsheten kommer snikende.

Hvis man sover, merker man ingenting.

Førstehjelp: Fjern personen fra kilden. Unngå anstrengelser og vurder kunstig åndedrett. Tilkall lege så raskt som mulig.

Kullosforgiftning gir en indre kvelning. CO i innåndingsluften blokkerer blodets evne til å transportere oksygen.

Det finnes kullosdetektor som varsler høyt kullosnivå. Kilde: Giftinformasjonen, Oslo universitetssykehus og helsenorge.no (NTB)

Tettet med søppelsekker og gaffateip

NRK har også snakket av med en av festdeltagerne som var med på å rigge opp til festen. Han bekrefter at aggregatene stod inne på et eget rom, og at noen tok seg inn i dette rommet i løpet av kvelden.

Mannen hevder også at rommet hadde ventilasjon. Det er ikke politiet eller brannvesenet kjent med, ifølge VG.

Mannen sier også inngangen til rommet kun var polstret med søppelsekker og gaffateip, for å holde avgasser unna området der de andre festdeltagerne var.

Tomgods utenfor inngangen til bunkeren på St. Hanshaugen i Oslo. Foto: Jil Yngland / NTB scanpix

– Det viktigste var å få dem ut

Kvinnen forteller at hun og noen andre festdeltagere forsøkte å riste i de bevisstløse guttene og «klaske» dem i ansiktet, uten å få noen respons.

– Da kjenner vi at vi blir veldig svimle og holder på å besvime selv. Vi prøver å dra dem ut, men må løpe ut fordi vi holder på å besvime. Så løper vi inn igjen, og prøver å dra dem litt til. Da kommer det flere mennesker og hjelper til, sier kvinnen.

– Det var veldig skummelt, men det viktigste var å få dem ut, for vi visste ikke hvor lenge de hadde ligget der inne, sier festdeltageren.

Ifølge politiet ble syv personer fraktet bevisstløse til sykehus etter å ha vært på festen. Fire av disse omtales nå som alvorlig skadet, men samtlige er nå utenfor livsfare.

– Det viste seg at det antagelig var forgiftning ved at det har stått på strømaggregater i bunkeren, sier politiinspektør Lorch-Falch.

Sju personer ble funnet bevisstløse utenfor grotten på St. Hanshaugen i Oslo da politiet kom til stedet like før klokken fire natt til søndag. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Gjorde sterkt inntrykk

Kvinnen forteller at de klarte å få de livløse festdeltagerne ut av grotten. Operasjonssentralen i Oslo politidistrikt sier man kom til stedet rundt klokken 03.46 natt til søndag.

– Det var ganske mange som ble fraktet vekk på båre og med ambulanse. Jeg ble også kjørt vekk i ambulanse med oksygenmaske, sier kvinnen.

– Det gjorde sterkt inntrykk å dra de livløse guttene bortover bakken når man selv holder på å besvime. Det er noe jeg tenker mye på når jeg ligger her og har det etter forholdene bra, sier kvinnen.

Både VG og NRK har snakket med personer som tipset politiet om festen i forkant, på grunn av bekymring om smittevernet kunne ivaretas.

– Vi er kjent med at det skal ha vært et varsel i forkant av arrangementet, men hva det varselet bestod av og hvordan det ble vurdert, er noe vi må undersøke, sier politiinspektør Lorch-Falch.

TV 2 og Dagbladet har også snakket en mann som sier han ringte politiet og varslet om festen rundt klokken halv ett i natt. Politiinspektøren sier han ikke er kjent med dette.

– Målte flere ganger dødelig dose

Kvinnen sier det var umulig å oppholde seg inne i bunkeren i en mer enn en halvtime, uten å svime av. Brannvesenet har målt oksygennivået i grotta til 16 prosent, noe som kan være svært farlig kombinert med høyt Co₂-nivå.

– Da brannvesenet var på vei, forventet vi å finne flere titalls bevisstløse personer inne i fjellanlegget. Vi må kunne si at basert på risikopotensialet er vi overrasket over at dette ikke har gått mye verre.

– Våre måleapparater for karbonmonoksid gjorde utslag på flere ganger dødelig dose på de verste stedene inne i dette fjellanlegget, sier Lars Magne Hovtun, vakthavende stabssjef i Oslo brann- og redningsetat.

Stengt med betong

Bunkeren er en gammel alarmplass, der Sivilforsvaret kunne samle seg i en krisesituasjon. I 2012 ble ansvaret for bunkeren tilbakeført til grunneier, Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg.

Mannen som var med på å rigge til festen tar ikke selvkritikk for måten festen ble arrangert på.

– Folk oppførte seg bra og de som trengte hjelp fikk det.

– Det var ikke noen skremmende opplevelse eller hysteri. De som var bevisstløse ble løftet ut. Alle tok vare på hverandre, sier mannen.

Inntil for et par år siden var inngangen til bunkeren blokkert med dobbeltarmert betong. For noen år siden ble imidlertid inngangen åpnet opp igjen, fordi grunneier ville sjekke om den kunne brukes som parkeringshus.

Etter dette har inngangen tildekket av jord og stengt med en treplate, ifølge flere medier. Grotten skal ikke ha hatt noen godkjente nødutganger. Direktør for Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, Vidar Haukeland, sier til NRK at treplaten i alle fall var på plass på torsdag.

Beredskapsetaten i Oslo kommune advarer privatpersoner mot å ulovlig stengte anlegg for å arrangere fester, fordi man risikerer å utsette seg selv og andre for livsfare.

– Selv om dette var et privat anlegg, sender vi nå ut en melding om at sikring på avstengte kommunale anlegg skal etterses, sier beredskapssjefen Ann Kristin Brunborg.

Kvinnen NRK har snakket med oppfordrer andre til å tenke seg nøye om før man blir med noe lignende.

– Jeg tror ikke noen hadde kommet på denne festen og deltatt hvis de hadde innsett hvor alvorlige konsekvenser det kunne få.