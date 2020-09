– Jeg stod på utsiden og hørte at folk skrek. Da bevisstløse personer ble båret ut skjønte jeg alvoret. Det sier en festdeltager som deltok på bunkerfesten til NRK.

Politiet kom tilfeldigvis over en rekke omtåkede ungdommer etter en ulovlig fest i en bunker på St. Hanshaugen natt til søndag.

Inne i bunkeren fant politiet sju bevisstløse personer. Det ble iverksatt evakuering og over 20 mennesker ble sendt til sykehus. Flere av disse var alvorlig skadd.

Trodde bevisstløse personer hadde drukket for mye

Festdeltageren sier at noen av de bevisstløse personene ble funnet i samme rom som aggregatene. Arrangørene hadde stengt av rommet i forkant av festen, men noen hadde brutt opp døren.

– Først trodde vi at de kanskje har tatt en overdose eller har drukket for mye. Men etter hvert er det flere og flere som blir bevisstløse. Da skjønner vi at det må være noe annet, sier festdeltageren.

Vedkommende sier at andre festdeltagere begynte å sjekke pulsen til de som var bevisstløse.

– Folk begynner å sjekke pulsen til de som ligger der og noen av dem blør. På et tidspunkt tror jeg at flere av dem er døde, og da skjønte vi at dette er alvorlig, sier festdeltageren.

Festdeltakeren sier at den dramatiske bunkerfesten aldri kommer til å bli glemt. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Anger på å ha deltatt

Festdeltageren sier festen ble planlagt lenge og var rolig i begynnelsen med få personer. Men etter at byen stengte midnatt kom det flere mennesker som ikke var invitert.

– Så mange mennesker som kom til grotten hadde ikke arrangørene invitert, og vi som var invitert visste ikke at så mange skulle komme.

Har du tenkt i etterkant hvorfor du valgte å ta steget inn i grotten?

– Jeg har tenkt mye på det, men det er ikke noe godt svar på det. Man kan aldri rettferdiggjøre festen i ettertid. Vi må bare ta lærdom av det. For folk flest kommer dette til å være glemt om noen uker, men for oss kommer det til å følge oss resten av livet.

Angrer du på at du gikk inn i grotten?

– Selvfølgelig gjør jeg det. Det gikk utover både min og andres helse, sier festdeltageren.

Dette er inngangen nærmere 200 personer har brukt for å komme seg inn i bunkeren. Foto: Torstein Boe / NRK

Ble selv kullosforgiftet

Festdeltageren ble selv kullosforgiftet og innlagt på sykehus sammen med flere andre fra samme fest.

– Jeg var hele tiden på rommet mitt med to andre, men man skjønner fort hvor stor skadeomfanget var når det kommer nye folk som var i samme situasjon som deg.

Festdeltageren skal ha hatt vondt i brystet, blitt kvalm og svimmel.

– Jeg var veldig heldig i forhold til de som fortsatt er innlagt. Alle som ble skrevet ut tidlig var veldig heldig selv om man kanskje får noen problemer i ettertid.

Festdeltageren skjønner at mange er kritiske til at festen ble arrangert, men sier at ingen av deltagerne skjønte hvor farlig det skulle bli. Og at det fortsatt er personer som ligger innlagt på sykehus.

– Folk burde tenke seg om før de skriver noe på internett. Det er viktig å huske at det ligger noen på sykehus som kanskje ikke blir frisk, og deres pårørende som ikke har noe med dette å gjøre, ser det som blir skrevet.