Danske helsemyndigheter: Minkavl er farlig under en pandemi

– Fortsatt minkavl innebærer en betydelig risiko for folkehelsen. Uttalelsen kom fra den danske matminister Mogens Jensen under en pressekonferanse lørdag.

Der ble det kunngjort at all mink skal være avlivet innen mandag 16. november. Målet er også å få testet alle borgere i Nord-Jylland der det muterte koronaviruset oppstod. I tillegg skal smitteoppsporingen intensiveres.

Slik skal det muterte koronaviruset, som har fått navnet cluster 5, fjernes helt fra mennesker, kunngjorde den danske helseministeren Magnus Heunicke.

Danmark frykter at det muterte viruset vil stå seg mot en eventuell vaksine.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen har stengt ned sju kommuner i Nord-Jylland for å hindre spredning av det muterte koronaviruset. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix / NTB

Samtlige representanter fra danske myndigheter uttrykket sterk medfølelse med minkbøndene og takket dem for innsatsen for dansk folkehelse.

Står ved beslutning om avliving av mink

Så langt skal det være påvist koronasmitte hos 227 minkbesetninger, mens 230 er under mistanke. Fem av besetningene har påvist cluster 5.

– Vi vet ikke hva status er på cluster 5 er i Danmark akkurat nå. Vi vet at den siste smitten er fra september. Vi kan håpe at den er slått ned, sier Tyra Grove ved Statens Serum Institut

Under pressekonferansen ble det stilt spørsmål om det vitenskapelige grunnlaget for å avlive all mink i landet, når cluster 5 ikke er påvist etter september.

– Det kan på ingen måte avvises at det finnes lommer der cluster 5 fortsatt eksisterer, svarer helseminiseteren.

Han håper dog at mutasjonen er utdødd, men vil ikke endre noe i beslutningen om å avlive all mink. Og han får støtte fra Grove.

Ansatte fra den danske veterinær og matforvaltningen er i gang med å avlive mink som er smittet av korona, eller som de frykter er smittet. Minken avlives ved at den gasses i en boks. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

– Det er en risiko for at det kan oppstå nye og enda farligere varianter. Derfor er jeg ikke i tvil som at det er en riktig beslutning å avlive all mink i Danmark.

Grove ved Statens Serum Institut sier det er betydelig risiko med å ha minkavl samtidig som verden har en pandemi gående.

– Vi har ikke klart å stoppe smitten på tross av iherdig smitteverninnsats.

Danske helsemyndigheter deler nå sine funn med internasjonale forskningsmiljøer og med Verdens helseorganisasjon (WHO). Sammen vil de legge en plan for hvilke ytterligere undersøkelser som trengs.

Lignende mutasjoner i andre land

Uttalelsen støttes opp av Hans Kluge, regiondirektør for Europa i Verdens helseorganisasjon, Hans Kluge. Han var til stede under pressekonferansen i Danmark lørdag.

Kluge forteller at lignende mutasjoner er funnet hos mink i Frankrike, Nederland, Spania og Sverige. Det skal dog være snakk om andre mutasjoner enn cluster 5.

Flere journalister forsøkte under pressekonferansen å få Kluge til å utdype hva slags mutasjoner det er snakk om, men lykkes ikke med å få noe svar.

Kluge sier det er for tidlig å konkludere om mutasjonene.

– Det er ingen grunn ennå til å si at noe har endret seg i smittsomheten eller hvor alvorlig viruset er for mennesker. Derfor må vi fortsette å dele informasjon og være veldig påpasselige, sier Kluge.