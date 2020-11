Oppdrettsmink i Nordjylland i Danmark er smittet med en mutert variant av koronaviruset. Den samme mutasjonen er funnet hos 12 smittede mennesker i området.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen fastslo derfor onsdag at alle minker i landet skal avlives, skriver Danmarks Radio. Det omfatter mellom 15 og 17 millioner minker.

Fredriksen peker på at det muterte viruset kan innebære at en koronavaksine ikke fungerer som den skal. Hun kaller situasjonen alvorlig.

– Vi risikerer at effekten av en vaksine uteblir. Det kan ha voldsomme negative konsekvenser for hele verdens pandemi. Et mutert virus kan bli spredt til andre land, sier Fredriksen.

Det er påvist koronasmitte ved over 200 danske minkfarmer, og 67 har allerede begynt med avliving.

Et skilt på en minkfarm i byen Hjørring i Nordjylland advarer mot smittefare. Foto: Ritzau Scanpix / Reuters

Ingen minksmitte i Norge

Ifølge Mattilsynet og Veterinærinstituttet er det ikke mistanke om koronasmitte blant norsk mink.

Årsaken er blant annet at det er færre minkfarmer i Norge, forklarer veterinær Hannah J. Jørgensen ved Veterinærinstituttet. Hun har fagansvar for sykdommer som smitter mellom mennesker og dyr.

– I Danmark har de et sted mellom 1.100 og 1.200 minkfarmer, og de er større enn det våre er. Det betyr at det er flere mennesker som jobber der, og det er i første omgang smitte fra menneske til mink som er den viktigste smittekilden inn i farmene, sier Jørgensen til NTB.

Til sammenligning har Norge rundt 40 minkfarmer, ifølge Jørgensen.

– Det betyr at det er færre mennesker som er i kontakt med mink. Det er antakeligvis de viktigste forskjellene, sier hun.

Startet kartlegging i våres

Også i Nederland og Spania har det vært eksempler på koronasmitte på minkfarmer. Mattilsynet kartla allerede de norske minkfarmene da, og ga dem råd om smittevern.

Det ble også innført meldeplikt ved mistanke om koronavirus på dyr i Norge.

– Om man så symptomer det ikke kunne utelukkes at kom av andre årsaker, ble man bedt om å melde ifra. Deretter ville Mattilsynet vurdere å ta prøver av dyr, forklarer Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver og veterinær i Mattilsynet.

Han legger til at de foreløpig ikke er meldt behov for slik prøvetaking.