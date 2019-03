Cyanid-sikta operert to gongar for bitskader

52-åringen, som er ein av dei to sikta i cyanid-tjuveriet, har blitt operert to gongar sidan han blei pågripen natt til laurdag.

– Han erkjenner ikkje straffskuld og ber om å bli lauslaten. Det seier forsvararen til 52-åringen, Dag Svensson.

Mannen vart biten av ein politihund under arrestasjonen og har sidan vore innlagt på sjukehus.

Det har førebels ikkje vore mogleg å avhøyre mannen og forsvararen har ikkje snakka med klienten. Han kan difor ikkje svare på om mannen visste kva stoff som var i bilen.

Nektar straffskuld

Det var berre den eine av dei to mistenkte mennene som møtte til fengslingsmøte i Nedre Romerike tingrett i dag.

Etter ei dramatisk politijakt fredag kveld, vart dei to mennene funne på ein låve ved Kjærstad i Akershus. Dei vart arrestert, mistenkt for å stå bak tjuveriet av varebilen med kaliumcyanid som forsvann på Lørenskog 20. februar.

Dette er cyanidbilen Ekspandér faktaboks Onsdag ble en Mercedes Sprinter med registreringsnummer CV 88344 stjålet på Lørenskog stasjon. I bilen var det medikamentleveranser til flere norske sykehus, blant annet en cyanidbeholder.

Saken etterforskes som et grovt tyveri, men politiet er ikke sikre på om det var bilen eller lasten som var målet.

Politiet utelukker ikke at lasten er dumpet. Plastbeholderen som inneholder cyanid, er liten og hvit med et rødt lokk. Det er usikkert hvordan plastbeholderen er merket, men merkingen skal indikere at innholdet er giftig.

Om noen kommer over mistenkelige gjenstander, ber de om at politiet varsles umiddelbart, og at det utvises stor forsiktighet.

Mennene er 33 og 52 år gamle, og polske statsborgarar. Dei er kjenningar av politiet frå før. Begge nektar straffskuld.Mennene er sikta for grovt tjuveri.

Politijakt med helikopter

Det var to politihundar som fann mennene natt til laurdag. Den eine gøymte seg på låven, medan den andre mannen hadde grave seg ned i møkakjellaren. Mannen i møkakjellaren byrja å slå etter politihunden då hunden prøvde å arrestere han. 52-åringen vart påført bitskadar og sendt til behandling på sjukehus.

I forkant hadde politiet jakta på mennene i fleire timar, både med bil og helikopter. Dei vart merksame på dei to i ein rutinekontroll fredag kveld.

Då betjentane gjekk ut av patruljebilen, rygga sjåføren inn i politiet før dei rømte frå staden. Politiet tok opp jakta på bilen, men mista retninga.

Bilen vart til slutt funnen ved Kjærstad i Gjerdrum og politihundane spora opp mennene som prøvde å gøyme seg.

Slik belønner de politihundene Du trenger javascript for å se video.

Svært farleg stoff

Cyanid er svært farleg. Behaldaren som har vore på avvege skulle til Universitetet i Oslo. Dei brukar det til celleforsking. Leverandøren har tidlegare stadfesta til NRK at behaldaren inneheldt 25 gram kaliumcyanid. Dosen er stor nok til å drepe opptil 125 menneske. Det er årsaka til at jakta på den forsvunne varebilen har hatt høg prioritet hos politiet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har sagt at det vil vere brot på landtransportforskriften for farlege stoff dersom bilen har stått utan tilsyn.

Den stolne varebilen er framleis ikkje funnen.