Stjålet cyanid-beholder funnet etter dramatisk biljakt

Onsdag 20. februar ble en varebil med medikamenter, blant annet en beholder med cyanid stjålet. I dag melder Øst politidistrikt i en pressemelding at to menn er pågrepet og cyanid-beholderen er funnet ved Kjærstad i Gjerdrum kommune.

Cyaniden skulle til Universitetet i Oslo og brukes til celleforskning.

Foto: Merck/Sigma-Aldrich

Dramatisk biljakt

De to mennene ble pågrepet fredag kveld, mistenkt for å stå bak tyveriet av varenbilen med kaliumcyanid.

– Varebilen har vært savnet siden 20. februar. Det er svært gledelig at cyaniden nå er gjenfunnet. Dette er et potensielt skadelig stoff og som vi har hatt høy prioritet på å finne, sier politiadvokat Camilla Granstrøm.

Dette er cyanid og så farlig er det Du trenger javascript for å se video.

Operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt forteller at de to mennene først ble stoppet i forbindelse med en rutinekontroll i 18:30-tiden fredag.

Da betjentene gikk ut av patruljebilen, rygget sjåføren inn i politiet før de to mennene rømte fra stedet og politiet ble nødt til å ta opp jakten på bilen.

Bilen ble til slutt funnet ved Kjærstad i Gjerdrum etter en biljakt som involverte både helikopter, flere politipatruljer og politihunder som sporet opp de mistenkte.

I bilen lå flere esker med medikamenter, inkludert cyanidbeholderen fra den stjålne varebilen.

Dette er cyanidbilen Ekspandér faktaboks Onsdag ble en Mercedes Sprinter med registreringsnummer CV 88344 stjålet på Lørenskog stasjon. I bilen var det medikamentleveranser til flere norske sykehus, blant annet en cyanidbeholder.

Saken etterforskes som et grovt tyveri, men politiet er ikke sikre på om det var bilen eller lasten som var målet.

Politiet utelukker ikke at lasten er dumpet. Plastbeholderen som inneholder cyanid, er liten og hvit med et rødt lokk. Det er usikkert hvordan plastbeholderen er merket, men merkingen skal indikere at innholdet er giftig.

Om noen kommer over mistenkelige gjenstander, ber de om at politiet varsles umiddelbart, og at det utvises stor forsiktighet.

Mennene, som er henholdsvis 52 og 33 år gamle, er nå formelt siktet for grovt tyveri og vil fremstilles for varetektsfengsling på mandag. De er begge polske statsborgere.

– Dette er menn som er kjent av politiet fra tidligere, men vi vil ikke gå inn på hva de er kjent for, sier Sveen i Øst politidistrikt.

Svært farlig

Cyanid er et ekstremt giftig stoff som finnes som gass, væske og pulver. Det kan være dødelig, og kan brukes til å utvikle det enda farligere stoffet blåsyre.

Cyanidleverandøren har tidligere bekreftet overfor NRK at beholderen inneholder 25 gram kaliumcyanid.

Dosen er stor nok til å drepe opptil 125 mennesker. Det er årsaken til at jakten på den forsvunne varebilen har hatt høy prioritet for politiet.

Opplysninger fra sjåføren av varebilen gir politiet grunn til å tro at bilen ble stjålet mellom klokken 19.30 og 21.30 onsdag 20. februar.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har sagt at det vil være brudd på landtransportforskriften for farlige stoffer dersom bilen har stått uten tilsyn.

NRK har foreløpig ikke fått kontakt med firmaet eller eieren av bilen.