Politihunden Dolk gravde frem cyanid-siktet i møkkakjeller

– Jeg ser ingen, forteller hundefører Paul. De har søkt inne i en kjeller full av møkk i tre, fire minutter. Men det ser ikke ut til at det er noen her. Enda Paul merket at hunden fulgte et tydelig spor.

Etter en lengre biljakt på de cyanid-siktede som involverte både helikopter og flere patruljer mistet politiet først bilen til de mistenkte, før den til slutt ble funnet ved Kjærstad i Gjerdrum.

Dolk (3) og hundefører Paul i Oslo politidistrikt var en av to hundepatruljer som ble tilkalt for å søke etter de mistenkte i området.

Slik belønner de politihundene Du trenger javascript for å se video.

I det Paul vil gå ut av møkkakjelleren og søke videre, så skjer det noe. Dolk begynner å grave i møkka.

– Jeg tenker vel egentlig at han graver etter en gjenstand eller noe som kan ligge i gjødsla der. Men plutselig ser jeg et ansikt som kommer til syne.

Dolk har luktet seg frem til den mistenkte gjennom et fem centimeter tykt lag med gammel møkk.

Én av de mistenkte mennene forsøkte å gjemme seg i denne møkkakjelleren på en gård i Gjerdrum, før han ble sporet opp av en politihund. Foto: Halldor Asvall/NRK

Paul roper at mannen skal ligge i ro. Men det gjør han ikke. Han forsøker å reise seg og veiver med armene mot Dolk som er tett på han. Hundefører Paul tolker det som at han forsøker å slå eller dytte hunden unna.

Dolk pågriper mannen

– Ut ifra den viljen den mistenkte har vist til å skade politiet i biljakten samme kveld, og i og med at han var mistenkt for å ha vært involvert i et tyveri av cyanid så gir jeg Dolk en kommando om å pågripe mannen.

Dolk er ung og får skryt av hundefører Paul for jobben han gjorde natt til lørdag. Foto: Halldor Asvall / NRK

Og da blir han enda mer sint. Han og slår og sparker etter hunden.

– Det blir ganske hektisk nedi den kjelleren, det er mørkt og det er trangt og vi er alene der men til slutt får Dolk kontroll på mannen og jeg får bedt om bistand så vi får hjelp til å sette på håndjern.

Bombegruppa fant cyanid

Rett rundt hjørnet er kollegaen Xarec (3) i ferd med å lukte seg frem til den andre mistenkte, som gjemte seg i en gammel låve.

Hundefører Morten følger etter. På øret har han nettopp fått høre at bombegruppa

De 25 grammene med cyanid som var savnet er nok til å drepe 125 mennesker. Foto: Merck/Sigma-Aldrich

sannsynligvis har funnet det som skal være den stjålne cyaniden.

– Med tanke på hvordan de har forsøkt å komme seg unna ved å rygge på politiet og grave seg ned i møkk, så du har en ekstra guard når du går inn der etter å ha fått den beskjeden på øret.

Dette er cyanid og så farlig er det Du trenger javascript for å se video.

Inne i låven ligger den andre siktede og gjemmer seg. Med hjertet i halsen går Xarec og Morten opp en bratt stige til andre etasje. Der får de øye på han. Men mannen kommer ned frivillig og overgir seg.

– Det er egentlig ganske ferske hunder begge to, Xarec ble godkjent i fjor sommer og Dolk i fjor høst, så de har ikke rukket å få være med på så veldig mye, men de gjorde en utrolig god jobb på fredag, sier hundefører Morten stolt.

Hundeførerne Paul og Morten med hundene Dolk og Xarec Foto: Halldor Asvall / NRK

Øst politidistrikt sier til NRK at den ene av mennene som er pågrepet for cyanidbil-tyveriet, nekter straffskyld. Den andre er ikke avhørt ennå fordi han måtte behandles på sykehus etter han ble bitt i basketaket med Dolk i møkkakjelleren.

Begge blir fremstilt for varetektsfengsling mandag.