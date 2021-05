Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Koronapass blir helt avgjørende for å komme i gang igjen. Det vil både skape trygghet for passasjerene våre og få utlendinger til Norge til sommeren, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, Helge Otto Mathisen.

Han står på Vippetangen i Oslo der «Color Fantasy» ligger i opplag. Det er verdens største passasjerskip med bildekk, og går til vanlig i skytteltrafikk mellom Oslo og tyske Kiel. Noen hundre meter lenger bort ligger «Color Magic», mens to transportskip ligger til kai i Sandefjord. Selskapet har bare et skip i drift.

Color Line tror på tilnærmet normal drift når koronasertifikatet kommer på plass. Foto: Roy Pettersen / NRK

– Det siste året har vært grusomt. Over 1300 ansatte er permittert og vi har nesten ikke passasjerer, sier Mathisen.

Etter planen skal Norge ta i bruk et koronasertifikat i begynnelsen av juni og etterhvert knytte seg til EUs ordning når den er klar til bruk.

Koronasertifikatet vil vise hvem du er, vaksinasjonsstatus, negativt testresultat og eventuell immunitet etter gjennomgått koronasykdom det siste halvåret.

Vil bruke sertifikatet lenge

Men det er trolig først når EUs koronasertifikat er tilgjengelig rundt 1. juli at det kan bli mulig å reise til andre europeiske land uten å havne i karantene.

– Med et slikt sertifikat er vi klare å ha nærmest normal drift til sommeren, tror Mathiesen.

Assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad forstår forventningene til å reise, i og med at lanseringen sammenfaller med skoleferien.

Men en nøtt de må løse, er hvordan barn som ikke er vaksinert skal slippe karantene.

– Det vil være problematisk hvis barn blir pålagt innreisekarantene og ikke de voksne. Men mye vil bero på hvor stort smittetrykket er, sier Nakstad.

Sist sommer opererte Norge med gule, grønne og røde land, ut fra smitten i landet. Det systemet vil også kunne føre til testing og karantenebruk ved utenlandsferier i år. Nakstad tror likevel koronasertifikatet vil gjøre det enklere å krysse grensene.

Og selv om stadig flere får vaksine, tror han ikke sertifikatet går ut på dato med det første.

– Internasjonalt vil et sånt sertifikat bli brukt i lang tid, kanskje også neste år. Med nye virusmutasjoner kan det ikke minst bli viktig å dokumentere når du har fått vaksinen, sier Nakstad.

assisterende direktør i helsedirektoratet Espen Nakstad sier de må løse floken for at barn skal slippe karantene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Hurtigteste passasjerer

Color Line frakter normalt 900.000 utlendinger til Norge hvert år, og håper på utenlandske turister snart. Men allerede når det norske sertifikatet er på plass, regner Mathisen med at trafikken vil ta seg opp.

– Jeg tror flere vil reise når de føler seg tryggere, sier Helge Otto Mathisen, og legger til at de vil ta i bruk alle skipene fra i sommer.

Da må de også ta hurtigtest av alle som ikke er vaksinert eller har gjennomgått sykdommen.

– Det er ikke noe problem for oss å utføre hurtigtester. Vi tar allerede hurtigtester av mannskapet hver dag og var de første som tok det i bruk, sier Mathisen.