Christian Tybring-Gjedde (Frp): Kommer til å stemme for nye bompenge-milliarder

Onsdag skal Stortinget stemme over tre store bompengefinansierte veiprosjekter. De innebærer at bompengeutgiftene øker med 15 milliarder kroner.

Frp-leder Siv Jensen har tidligere uttalt at partiet er bundet til å si ja til disse bompengemilliardene.

Disse veiprosjektene skal Stortinget vedta på onsdag Ekspandér faktaboks Det handler om finansiering og utbygging av: E18-strekningen Langangen-Dørdal i Telemark

E6-strekningen Ulsberg-Melhus i Trøndelag

E6-strekningen Moelv-Øyer i Hedmark og Oppland

Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant og medlem av Frps sentralstyre, har tidligere sagt at han mener disse veiprosjektene må finansieres på en annen måte enn med bompenger dersom Frp fortsatt skal bli i regjering.

Vil ikke trosse Siv Jensen

Nå bekrefter han at han likevel kommer til å stemme for bompengefinansieringen.

– Jeg stemmer i tråd med partiets vedtak. Sånn må man gjøre i mange saker, sier Tybring-Gjedde til NRK.

– Jeg har gjort det kan for å stoppe støtten til det, for å si det sånn. Men jeg anser den kampen for tapt. Det måtte ha vært en støtte i stortingsgruppen hvis man skulle ha fremmet et forslag med en annen finansieringsform. Det virker som om mange har avfunnet seg med at Siv skal komme tilbake med et resultat på bakgrunn av kravene fra landsstyret.

Forventer bompenge-seier

For halvannen uke siden var Frps landsstyre samlet i et ekstraordinært møte. Det endte med seks bompengekrav som partiet vil prøve å få innfridd i forhandlinger med de andre regjeringspartiene.

I takt med at Folkeaksjonen mot bompenger har økt sin oppslutning på målinger i flere byer, har også presset mot Frp-ledelsen for å få større bompenge-gjennomslag i regjeringen tiltatt.

Tybring-Gjedde sier at intensjonen var at Frps landsstyre skulle få presentert resultatet av forhandlingene før sommeren, men at han har skjønt at det er vanskelig å få til.

Han står fast på at både han og flere partifeller forventer gjennomslag, selv om de gir sin støtte til bompengeprosjektene i Stortinget onsdag.

– Siv har sagt hun skal forhandle og komme frem til et resultat som landsstyret må godta. Så er det opp til landsstyret å ta en vurdering angående regjeringsdeltagelse etter det, sier han.

KRISEMØTE: Frp-leder Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug ble avbildet da de ankom Frps ekstraordinære landsstyremøte i forrige uke. Resultatet etter møtet var seks bompenge-krav som Frp vil prøve å få innfridd i forhandlinger med de andre regjeringspartiene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Vil ikke være «opprørsgeneral»

Tidligere partileder Carl I. Hagen, som fikk Frp-landsmøtet med seg på å tappe Oljefondet for 100 milliarder kroner for å rive alle bommer, har vært blant de tydeligste kritikerne i bompengeopprøret i Frp.

Ifølge Aftenposten har han søkt om permisjon fra Stortinget for å delta på møter i Oslo rådhus på onsdag, samme dag som de tre nye bompengeprosjektene skal vedtas i Stortinget.

Avisen skriver også at Hagen vil gi seg som «opprørsleder» i bompengesaken. Tybring-Gjedde ønsker ikke å ta over den stafettpinnen.

– Jeg er litt lei av å være opprørsgeneral hele tiden. Jeg har forsøkt å målbære den motstanden mot bompenger som er blant folket, men ønsker ikke ha noen lederrolle i den opprørsstemningen. Det er utenriks som er mitt felt, sier Tybring-Gjedde.