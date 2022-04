I juli i fjor pågrep og siktet politiet flere personer for en rekke grove tyverier av designmøbler og luksusgjenstander.

Politiet knyttet mennene til minst 18 ulike forhold i Oslo-området.

Verdier for flere hundretusener av kroner hadde blitt stjålet. NRK har tidligere omtalt at en kjent norsk musiker er siktet i saken.

Den 26 år gamle rapperen Cezinando er siktet for fem tyverier av møbler for rundt 380.000. Erstatningskravet mot ham er ifølge forsvarer Mette Yvonne Larsen nå kraftig redusert etter at mange møbler er levert tilbake.

Artistens forsvarer har tidligere sagt til NRK at han angrer dypt.

I dag sier hun at han har lagt alle kortene på bordet og gjort det han kan for å rydde opp etter seg.

– Han har nå gjort alt som står i hans makt for å gjenopprette skaden, og ser tilbake på det som hendte som et kapittel i hans liv under koronapandemien som nå er tilbakelagt. Han vil ta sin straff og ser fremover til livet som kunstner og musiker, sier Mette Yvonne Larsen.

Tyvene får så vidt med seg de store møblene gjennom dørene i kontorlokalet, 11. november klokken 17. Foto: POLITIET

– Hvorfor gjorde han det?

– Han, som flere andre, har opplevd koronapandemien og samfunnets totale nedstengning som en stor belastning og dette har preget han i stor grad. Dette er ingen unnskyldning for å foreta kriminelle handlinger, men det er en forklaring, sier Larsen.

Cezinando sin forsvarer, Mette Yvonne Larsen, sier at artisten har gjort det han kan for å rydde opp etter seg. Foto: Anders Fehn/NRK

Erstatningskravet mot han er ifølge forsvareren hans kraftig redusert etter at mange møbler er levert tilbake.

– Aktor har foreslått i sin påtegning at det totale erstatningskravet skal være på ca. 30.000 kroner fordi siktede har gjort en betydelig innsats for å tilbakelevere alle gjenstander, gjenstander som ikke har vært i hans besittelse, sier Larsen.

Må møte i tingretten

Politiadvokat Nora Eek-Nilsen ønsker ikke å kommentere saken. Derfor er det ikke kjent hva slags straff politiet mener 26-åringen bør få.

Forsvareren mener det kan bli snakk om en straffereaksjon i form av samfunnsstraff eller en kortvarig ubetinget reaksjon.

– Det er altså langt fra de summene som mediene opererer med som er faktum, sier Mette Yvonne Larsen til NRK.

Siden Cezinando har erkjent alt han er siktet for, må han møte i Oslo tingrett i en såkalt tilståelsessak i mai.

En tilståelsesdom er en forenklet fremgangsmåte hvor straffesaken avgjøres uten tiltalebeslutning og hovedforhandling. Den siktede må gi en uforbeholden tilståelse og gis derfor strafferabatt.

Cezinando under Spellemannprisen 2017. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Kristoffer Cezinando Karlsen, oftest kjent for mellomnavnet sitt, har mottatt flere priser for sine låter.

Under Spellemannprisen i 2016 vant han tekstforfatter-klassen. I 2017 vant han klassene urban og årets album. Samme år vant han P3 gull-pris for årets låt med «Håper du har plass».

I albumet «Noen ganger og andre» har Cezinando flere store hitlåter som «Vi er perfekt men verden er ikke det» og «Er dette alt».