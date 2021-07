Her bærer møbeltyvene ut tyvgodset i Oslo

Totalt er de åtte menn siktet for 18 ulike forhold. Flere bedrifter har henvendt seg til politiet i dag.

– Det kan hende det kommer flere forhold. Allerede i dag har vi fått henvendelser fra andre som mener de kan ha vært utsatt for det samme. Slik at vi ser ikke bort fra at siktelsen kan bli større, sier politiadvokat Nora Eek-Nielsen i Oslo politidistrikt.

Miljø som opererte sammen

Tyvene har stjålet interiørartikler fra i hovedsak kontorlokaler og interiørbutikker, men også fra serveringssteder. Politiet anslår verdien på varene til å være verdt flere hundre tusen kroner. Enkelte stoler har en verdi på over 100.000 kroner per stykk.

– Vi ser at dette miljøet har operert over lengre tid. Covid-stengte butikker og kontorlokaler la en demper på aktiviteten. Det var derfor viktig for oss å aksjonere nå når samfunnet er i ferd med å åpne opp igjen, sier politiadvokaten.

Tyveriene strekker seg fra april 2019 og frem til mars i år, men hovedtyngden av tyveriene er begått i 2020 og 2021.

Mennene har norsk bakgrunn. Noen av dem er kjente for politiet fra tidligere. Fire av de siktede ble fengslet i to uker 27. mai.

– Min klient stiller seg uforstående til siktelsen. For øvrig har jeg ikke noen kommentarer vedrørende saken, sier Annette Barlinn i Advokatfirmaet Staff, forsvarer for en av de siktede mennene.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken nå, sier Kjell Dahl, som er forsvarer for en av de siktede mennene.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra forsvarerne til de to andre mennene så langt.

Stjal foran øynene på ansatte

Av kjennelsene fra Oslo tingrett kommer det frem at det foreligger flere «gjenkjennelsesrapporter» som bevis i saken. NRK har fått tilgang til en av overvåkningsvideoene.

10 STOLER: Møblene er beslaglagt av politiet. Foto: POLITIET

– Større gjenstander som stoler og lamper har de ikke brydd seg med å skjule. De har rett og slett gått rett inn i butikker eller kontorlokaler i åpningstiden og båret stoler eller annet interiør ut av lokalene. Noen ganger under ansattes åsyn, sier politiadvokat Eek-Nielsen.

STJÅLNE STOLER: Møbler beslaglagt av politiet. Foto: POLITIET

Det er beslaglagt en foliert veske hos en av de pågrepne og det undersøkes nå om det er denne metoden de har brukt for å stjele mindre gjenstander som solbriller og klær.

Mot en av de siktede mennene har politiet også sikret seg en finn.no-annonse, ifølge kjennelsen. Gjerningsmennene har stjålet gjenstander til bruk i egne hjem, men har også solgt videre på auksjoner og nettsteder.