Kjent norsk musiker siktet etter tyveriraid: – Han angrer dypt

Advokat Mette Yvonne Larsen forsvarer den siktede mannen. Hun sier artisten har tilstått alle forholdene, og angrer på det han har gjort.

– Han har tilstått alle forhold og angrer dypt på de aktuelle hendelsene. Han samarbeider nå godt med politiet og har bedt om tilståelsessak. Det har påtalemyndigheten samtykket til. Vi regner med at saken er avgjort om kort tid, sier Larsen til NRK.

Det var VG som omtalte siktelsen først.

Pågrepet i fjor

I juli i fjor pågrep og siktet politiet dem for flere grove tyverier. Politiet knyttet mennene til minst 18 ulike forhold i Oslo-området.

Verdier for flere hundretusenvis av kroner hadde blitt stjålet.

Et miljø fra hovedstaden er mistenkt for å stå bak en tyveribølge der designmøbler, interiør og kunst var målet.

Etter det NRK får opplyst, er mannen siktet for tyverier av møbler. Det er ikke kjent hva slags rolle politiet mener han har hatt.

Kjent artist Den anerkjente artisten er en av åtte personer som er siktet i saken. Han er etter det NRK vet ikke tidligere domfelt, og han er heller ikke varetektsfengslet i saken, slik fire andre menn er.

Mannen erkjenner straffskyld og har tilstått alle forhold, sier forsvarer Mette Yvonne Larsen. Etablert kunstner Den etablerte kunstneren i 30-årene er tidligere domfelt flere ganger for en rekke tyverier, tagging, ruspåvirket kjøring, vold og narkotikaoppbevaring.

I kjennelsen mot mannen kommer det frem at det foreligger åtte gjenkjennelsesrapporter for ulike forhold i siktelsen mot ham. NRK er ikke kjent hvor mange av tyveriene mannen er siktet for.

Forsvarer Kjell T. Dahl sier han ikke har noen kommentarer til saken nå. Multikriminell mann i 40-årene Mannen er tidligere domfelt for tyverier, grov vold og store vinningsforbrytelser. Han er også tidligere dømt for tyverier sammen med en av mennene som er siktet i denne saken.

I fengslingskjennelsen mot mannen kommer det frem at politiet har sikret seg bilder av sko funnet hos siktede. NRK er ikke kjent hvor mange av tyveriene mannen er siktet for.

Mannens forsvarer, Øystein Storrvik, sier til NRK at mannen erkjenner delvis straffskyld i saken. Mann i 30-årene I fengslingskjennelsen mot mannen, kommer det frem at det er flere gjenkjennelsesrapporter mot mannen. Politiet har også sikret bevis i form av Finn-annonser og instagram-bilde.

Etter det NRK vet, er ikke mannen tidligere straffedømt. NRK er ikke kjent hvor mange av tyveriene mannen er siktet for.

Forsvarer Annette Barlinn sier klienten nekter straffskyld og stiller seg undrende til siktelsen. Mann i 30-årene Også denne mannen i 30-årene ble pågrepet og fengslet mai fjor. I kjennelsen kommer det frem at politiet har flere gjenkjennelsesrapporter som beis i saken mot ham.

Mannen er tidligere domfelt for et mindre forhold en stund tilbake i tid.

Forsvarer Lars Leversen har ingen kommentarer til saken nå. Tre andre menn I tillegg til de fem mennene skal det være tre andre siktede i saken, etter det NRK vet.

NRK kjenner ikke identiteten til disse og vet ikke hvordan de stiller seg til siktelsene.

Musikeren har det siste tiåret vunnet en rekke priser og utmerkelser. Flere av utgivelsene har blitt hyllet av anmeldere.

Da politiet offentliggjorde at de hadde avslørt grupperingen, opplyste de at noen av dem var kjent for politiet fra tidligere, mens andre ukjente.

Artisten er etter det NRK får opplyst ikke tidligere straffedømt.

Filmet tyveriene

Politiet mener at tyveriene strekker seg fra april 2019, men hovedtyngden av tyveriene er begått i 2020 og 2021.

Ifølge politiet kan pandemien – med stengte butikker og lokaler, ha lagt en demper på tyveriene.

Da landet begynte å åpne opp igjen våren 2021 aksjonerte politiet mot miljøet.

Fire personer ble pågrepet på fire forskjellige adresser og varetektsfengslet. I ettertid ble ytterligere fire siktet i saken.

Flere av tyveriene ble fanget opp av overvåkingskameraer.

I kjennelsene etter varetektsfengslingene fra Oslo tingrett, kommer det frem at det foreligger flere «gjenkjennelsesrapporter» som bevis i saken.

Advarte mot tyverier

En rekke innbrudd og tyverier i Oslo-området førte våren 2021 til at NHO Service og Handel sendte ut en advarsel til sine medlemmer – og ga tips om hvordan de skulle beskytte seg selv.

I advarselen skriver NHO at tyveriene fremstår som «profesjonelle» og «planlagte», og at det kunne tyde på at møbeltyvene hadde vært på åstedet og rekognosert før de slo til.

Videresalg

Politiet ønsker ikke å si hvor mange av gjenstandene som har kommet til rette.

– Større gjenstander som stoler og lamper har de ikke brydd seg med å skjule. De har rett og slett gått rett inn i butikker eller kontorlokaler i åpningstiden og båret stoler eller annet interiør ut av lokalene. Noen ganger under ansattes påsyn, sa politiadvokat Eek-Nielsen til NRK i forbindelse med pågripelsene i juli i fjor.

Ifølge politiet ble noe av tyvgodset solgt videre på auksjoner og nettsteder, mens andre gjenstander ble brukt av de siktede selv.