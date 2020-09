SISTE: Busstreiken utvides med over 4500 nye bussjåfører førstkommende lørdag, melder TV 2.

Alle Ruters busser i Oslo og tidligere Akershus fylke i Viken er innstilt. I tillegg er mange av avgangene til Brakar og Østfold kollektivtrafikk innstilt.

– Reisende oppfordres til å finne alternative transportmåter. Eller la være å reise i forbindelse med streiken, skriver kollektivselskapet Ruter i en pressemelding.

Streiken berører ikke VYs tog, trikken, T-banen og båtene. Men fordi streiken er en lovlig arbeidskonflikt vil det ikke bli satt inn ekstra kapasitet.

– Ruter forholder seg til spillereglene som gjelder ved en lovlig arbeidskonflikt og vil derfor ikke sette inn ekstra kapasitet.

PARKERT: Alle Ruters busser i Oslo og Akershus er parkert. Som her på Ulven i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB

300.000 reisende rammet

3800 bussjåfører i Oslo og Viken er tatt ut i streik. Det skjedde etter at NHO transport ikke ble enige med fagforeningene Fellesforbundet, YTF og andre LO-forbund.

Det er anslått av 300.000 passasjerer blir rammet av busstreiken.

En av dem er Kiran Islam. Hun brukte 30 minutter mer enn vanlig fra Mortensrud til Vinderen.

– Vanligvis tar jeg bussen, men i dag måtte jeg gå for å ta T-banen. Jeg synes det er dumt at det er vi reisende som blir rammet av dette, sier hun.

Mange reisende bruker lengre tid til jobb på grunn av busstreiken. En av dem er Kiran Islam. Foto: NRK

Klimaaksjon i Oslo sentrum

Flere klimaaksjonister brukte mandag morgen anledningen til å protestere mot regjeringens oljepolitikkk.

Medlemmer av gruppen Extinction Rebellion ble innbrakt av politiet etter å ha blokkert en trafikert gate i Oslo sentrum.

INNBRAKT: Klimaaksjonister sperret gate i Oslo – båret vekk av politiet Du trenger javascript for å se video. INNBRAKT: Klimaaksjonister sperret gate i Oslo – båret vekk av politiet

Statens vegvesen rådet på forhånd alle som kan til å ha hjemmekontor. Eller å kjøre utenom rushtiden. Mye tyder på at mange har fulgt oppfordringen.

– Foreløpig ser det ut til at trafikken går relativt normalt. Noe økning er det nok, men den er ganske marginal foreløpig, sier trafikkoperatør, Arvid Wahlstrøm, i Statens vegvesen til NRK.

Skolebussene står

Skoleelever i Oslo og Viken som er avhengig av skoleskyss må klare seg uten mandag. På grunn av streiken er så godt som alle skolebusser i de to fylkene innstilt.

Unntaket gjelder skoleskyssen i Hemsedal og enkelte linjer i Nore og Uvdal, Flesberg og Sigdal.

I tillegg vil tilrettelagt skoleskyss gå som normalt dersom de aktuelle elevene har blitt informert om noe annet.

På grunn av streiken har flere skoler valgt å ha hjemmeskole.

Også flere av flybussene til og fra Oslo lufthavn er innstilt. Også Torpekspressen og OSL-Ekspressen, som driftes av Unibuss, er inntil videre innstilt.

I STREIK: Milos Masik og Frode Eriksen sto streikevakt på Jernbanetorget i Oslo mandag morgen. Foto: Andreas Jonassen / NRK

Kan bli trappet opp

I det første streikeuttaket ble 3800 sjåfører i Oslo og Viken tatt ut. Rundt halvparten av disse er organisert i Yrkestrafikkforbundet.

Fellesforbundet er tydelig på at de 3800 sjåførene som først ble tatt ut, kun er begynnelsen.

– Hvis vi kommer til det punkt at vi må utvide, vil vi trappe opp raskt. Vi har til sammen over 10.000 sjåfører vi kan ta ut i streik. Det vil i så fall stoppe all busstrafikk i Norge, sa forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen til NRK i helgen.