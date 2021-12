Broren til Viggo Kristiansen tror ikke på endelig Baneheia-svar: – Må nesten bare leve med det

– Baneheia-saken er jo nesten livet vårt. Man kan neste ikke huske at det ikke har vært noe som heter Baneheia-saken i livene våre, sier Trond Kristiansen.

NRK møter Trond Kristiansen i hjembyen Kristiansand. Nå har også lillebroren Viggo Kristiansen flyttet hjem igjen, etter å ha sonet 21 år i fengsel for dommen i en av de mest omtalte drapssakene i norsk historie.

DØMT: Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års fengsel. Han har hele tiden hevdet sin uskyld, og i februar ble saken gjenopptatt. Foto: Eivind Pedersen

I februar i år ble saken mot Viggo Kristiansen gjenopptatt, på femte forsøk.

Gjenopptakelseskommisjonen brukte over tre år på å komme frem til en avgjørelse, etter at den siste begjæringen fra Kristiansens forsvarere ble levert sommeren 2017.

Den gjenopptatte saken etterforskes nå av politiet i Oslo, og det har kommet flere oppsiktsvekkende funn.

– Et slags monster

19. mai 2000 ble Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) voldtatt og drept på vei hjem fra et kveldsbad i Baneheia i Kristiansand.

ÅSTED: Jentene ble drept i Baneheia, et populært friluftsområde i Kristiansand. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Saken rystet hele landet. Kristiansen kaller handlingene «så grusomme at de nesten ikke er menneskelige».

Ingen han kjente kunne stå bak noe som dette, tenkte Trond Kristiansen:

Fire måneder etter drapene ble Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen pågrepet og siktet.

Trond Kristiansen sier han ikke hadde noen grunn til å tro at politiet hadde tatt feil gjerningsmenn.

Storebroren sier at det er vanskelig å forklare hvor stor fortvilelsen han følte var:

Utpekt som initiativtaker

Viggo Kristiansen har hele tiden nektet for å ha noe med saken å gjøre. Jan Helge Andersen innrømmet det ene drapet og sa at bestekameraten, altså Viggo, utførte det andre.

Ifølge dommen var Kristiansen initiativtakeren og hovedmann. Han ble dømt til 21 års forvaring.

Kunne lillebroren hans stå bak dette? Ikke i sin villeste fantasi kunne han se for seg at Viggo hadde gjort dette, sier Trond Kristiansen:

REKONSTRUKSJON: Jan Helge Andersen fotografert under en av politiet sine rekonstruksjoner av drapene i Baneheia. Foto: Politiet

Før dommen falt, fikk han møte lillebroren på tomannshånd i fengslet.

Dette ble et viktig møte:

– Følelsesladet

Etter ti år i fengsel, ble den første begjæringen om å få saken gjenopptatt avslått. Ifølge kommisjonen var det ikke nye bevis som kunne frifinne Kristiansen eller noe som støttet teorien om at Jan Helge Andersen kunne være den eneste gjerningsmannen.

Kristiansen sier at han har vært forberedt på at broren aldri ville komme ut av fengselet.

– Det har vi pratet en del om her hjemme, men jeg har ikke snakket med min mor og min far om det. De ønsket ikke å høre det, selv om de visste at han satt på en forvaringsdom. Så realiteten var at han kunne sitte livet ut, sier han til NRK.

Men i år skjedde det. Den 1. juni ble Viggo Kristiansen løslatt fra Ila fengsel, etter å ha sonet 21 år for drapene.

– Akkurat når vi får beskjeden er det en spontan glede, et utrolig følelsesladet øyeblikk. Jeg kan kjenne litt på det når jeg begynner å prate om det nå også, sier Kristiansen.

En ny start

Etter å ha sonet halve livet i fengsel, er Viggo Kristiansen nå ute igjen. Ifølge broren prøver han nå å komme i gang med det nye livet i hjembyen Kristiansand.

Han har hentet frem den gamle sykkelen sin og begynt å spille fotball igjen, men har fortsatt begrenset kontakt med folk.

Selv om flere nå har begynt å tro på hans versjon i saken, er stemningen fortsatt splittet i hjembyen, sier broren:

Vil ha to streker

Den nye etterforskningen av Baneheia-saken er inne i avslutningsfasen, og så sent som i forrige uke var Jan Helge Andersen inne til nytt avhør i Oslo.

Når etterforskningen er over, skal statsadvokaten skal ta stilling til spørsmålet om Kristiansen skal få prøve saken på nytt i lagmannsretten eller om han skal frifinnes.

Ifølge statsadvokat Andreas Schei vil ikke etterforskningen bli ferdigbehandlet før nyttår, og det er uvisst når innstillingen vil bli sendt til Riksadvokaten.

Trond Kristiansen mener det på mange måter hadde vært bra med en ny rettssak, at det kunne belyst saken på en annen måte enn for 20 år siden.

– For Viggo sin del, og kanskje også for samfunnets del, ville nok en ny rettssak være det beste, tenker jeg. Men personlig vet jeg ikke om jeg har så lyst på en rettssak til, for jeg tror også at det kan bli stygt.

Det han ønsker nå, etter 21 år, er å få et endelig svar med to streker under.

– Hvis Viggo blir frikjent, blir man noe klokere da?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror vi må nesten bare leve med det. Jeg har tenkt det hele tiden. Det må Viggo leve med. Det må Kristiansand leve med, og det må vi rundt Viggo leve med.

Han sier han etter hvert har blitt mer og mer sikker på brorens uskyld, men en frifinnelse alene vil ikke gi alle svar.

– Den usikkerheten vil alltid være der, det kan man ikke legge skjul på, innrømmer han.

I nye avhør har Jan Helge Andersen fastholdt at Viggo Kristiansen også deltok i ugjerningene. Andersen forsvarer, Svein Holden, ønsker ikke å kommentere saken.

De etterlattes bistandsadvokat, Håkon Brækhus, sier de håper sterkt at saken kan prøves for retten på nytt og at det er den eneste muligheten til å få avklart den usikkerheten som nå råder.