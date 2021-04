Baneheia-saken: Broren forteller om tapet av Stine Sofie for første gang

I helgens episode av «Lindmo» snakker Kristoffer Sørstrønen for første (og eneste) gang offentlig om drapet på søsteren.

Nå skal saken opp for retten på nytt, etter en avgjørelse i Gjenopptakelseskommisjonen.

Sørstrønen mener det store fokuset på saken de siste årene har gjort Baneheia-saken nærmest til underholdning, som en påskekrim.

Det gjør vondt for de pårørende.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept i Baneheia i Kristiansand, for snart 21 år siden. Foto: Privat / NTB Foto: Privat / NTB

Har kjent på skyldfølelse

Storebroren forteller om dagen da Stine Sofie og venninnen Lena forsvant, fredag 19. mai 2000.

Han har angret på at han ikke ble med dem for å bade.

– Vi var hjemme i Kristiansand den dagen. Det var en fin dag i mai, og min søster og Lena hadde veldig lyst til at vi skulle gå i Baneheia å bade. Det var noe vi ofte gjorde på sommeren, sier Sørstrønen.

Men akkurat den dagen hadde faren kjøpt en ny datamaskin.

– Og jeg gledet meg veldig mye til å bli med hjem å sette den sammen og teste den. Selv om søsteren min maste veldig på meg om at jeg heller ikke kunne være med å bade, hadde ikke jeg tid til det, siden jeg skulle bygge denne PC-en, sier han.

– Så jeg sa at de måtte gå alene, og det var da de aldri kom tilbake igjen.

– Det er nok noe som har preget meg lenge i etterkant. At jeg har kjent på den skyldfølelsen. Men jeg ser jo det når jeg har blitt i voksen alder at det på en måte ikke var min feil. Selv om det var vanskelig å tenke det der og da, sier han.

Kristoffer Sørstrønen sier at han lever et godt liv i dag, men at han savner lillesøsteren.

Skal bli far til en jente

I intervjuet forteller også Sørstrønen at han nå skal bli far for første gang.

– Det kommer ei lita jenta nå i juni, sier Sørstrønen.

– Hva tenker du om det? At nå begynner det er nytt kapittel?

– Det er noe jeg gleder meg veldig mye til. Til tross for at jeg har hatt en litt spesiell oppvekst, skal jeg passe på at hun lille skal få et veldig godt og fint liv. Og at det ikke vil være preget av den situasjonen jeg har vært i, sier Sørstrønen.

Han tror likevel at opplevelsen fra 2000 kommer til å gjøre at han passer ekstra godt på henne.

– Jeg vet ikke hvordan det kommer til å bli. Om jeg blir litt ekstra overbeskyttende. Det kan være det ligger litt i underbevisstheten. Men jeg vil nok i hvert fall passe ekstra godt på henne, sier han.

Ønsker å være i fred

Nå er drapssaken opp i mediebildet igjen. Etter en lang prosess der en av de dømte, Viggo Kristiansen, skal få saken sin opp retten.

Sørstrønen sier at mediepresset har vært en påkjenning.

– Dette er en veldig stor sak som har blitt et mediesirkus. Nå snakker folk om Baneheia-saken. Det at de to jentene ble drept er nesten glemt litt oppi dette, for å sette det på spissen, sier han.

– Det er alltid i sosiale medier. Det er på krimcast, det er på podcast. Det er på alt mulig, og det stopper aldri. Det er litt som om det har blitt gjort til ren underholdning. Det blir på en måte som en påskekrim, der du skal gjette morderen, sier han.

– Folk må ikke glemme at dette er en privatsak, og en veldig stor tragedie for oss.

– Det har kommet til det punktet. At hvis jeg skal få sagt det jeg synes om hele situasjonen, er dette riktig arena å treffe alle, sier Sørstrønen.

Du kan se hele intervjuet i NRK TV: