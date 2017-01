– Mindre interesse for Breivik blant høyreekstreme

Under tingrettens behandling av Anders Behring Breiviks søksmål mot Staten, kom det frem at blant brevene Breivik har ønsket å sende, men som Kriminalomsorgen har stoppet, er flere brev som var ment til profilerte medlemmer av den nynazistiske kriminelle gjengen «Aryan Brotherhood». Flere av disse er dømt for rasistiske drap.

Ifølge opplysningene som statens advokater la frem i tingretten, har Breivik forsøke å kommunisere med blant andre disse ekstremistene:

Barry Mills og Tyler Bingham (USA): Er pekt ut som lederne for fengselsgruppen «Det ariske brorskap», «Aryan Brotherhood». De er dømt for blant annet drap, narkotikahandel og for å ha beordret angrep på svarte medfanger.

Peter Mangs (Sverige): Skapte i flere år frykt i den sørsvenske byen Malmö ved å skyte mot tilfeldige innvandrere. Mangs er dømt til fengsel på livstid for to drap, fem drapsforsøk og tre tilfeller av grove trusler.

Beate Zschäpe: Medlem av den nynazistiske terrorgruppen Nationalsozialistischer Untergrund (NSU). Zschäpe er tiltalt for ti drap, hvorav de fleste ofrene var innvandrere, for væpnede ran, brannstiftelse og drapsforsøk.

Thomas Silverstein (USA): Er dømt for flere drap, noen av dem begått mens han har sittet inne. Han har sonet i isolasjon etter at han drepte en fangevokter i Illinois i 1983. Silverstein har tidligere vært leder for fengselet «ariske brorskap».

Nicolai Korolev (Russland): Nasjonalist som leder den en nynazistisk gruppe. Korolev er dømt til fengsel på livstid blant annet for terrorangrep.