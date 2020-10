Bråstopp for salg av hydrogenbiler i Norge

Hyundai er regnet som en av de to store innen personbiler som drives med hydrogen i Norge. Toyota er den andre store leverandøren av disse bilene i Norge. Informasjonssjef i Toyota Norge Espen Olsen sier de har solgt 15 biler av den første generasjonen Mirai hydrogenbiler så langt i 2020.

Dette er en formidabel nedtur fra et av toppårene i 2017, da det ble solgt mer enn 50 hydrogenpersonbiler i Norge.

Salget av personbiler med hydrogen som drivstoff hadde gode fremtidsutsikter så seint som våren 2019, men så eksploderte det i hydrogenstasjonen til Uno-X i Sandvika utenfor Oslo i juni 2019.

Eksplosjonen og brannen ved Uno-X-stasjonen i Sandvika ble katastrofal for satsingen på hydrogenbiler. Foto: Anders Fehn / NRK

– Forventer at salget vil ta seg opp

Dermed stengte Uno-X alle sine stasjoner i Norge og de er fortsatt stengt.

Det er mange bilmerker som har en hydrogenbil i sitt utvalg, de fleste er på teststadiet. Hyundai og Toyota regnes som de største i klassen, men samlet har de kun solgt 15 biler så langt i 2020.

– I inneværende år har vi ikke solgt noen hydrogenelektriske biler, men vi forventer at salget vil ta seg opp når stasjonskapasiteten utvides, sier produkt og PR-sjef hos Hyundai i Norge, Øyvind L. Knudsen.

Åpner ny pumpe i Bærum

– Her er det full tank på tre minutter, så raskt går det når du fyller hydrogen på tanken. Og du slipper å holde fast slangen med hendene, sier Ulf Hafseld.

Han er gründer og daglig leder av selskapet HYNION som har hatt en hydrogenpumpe i drift ved Høvik siden november.

Nå åpnes en pumpe nummer to som kan brukes av biler som kjører innom. Tidligere har det vært nødvendig å bestille påfyll av hydrogen til din personbil på den samme stasjonen. Foto: Gunnar Bratthammer

– Vi setter nå i drift en hydrogenpumpe som kan benyttes fra denne uken. Tidligere har folk måttet bestille påfyll før de kan tanke opp. Nå blir det en ordinær pumpe her du bare kan tanke ved å kjøre innom hydrogenstasjonen, sier han.

– Jeg er fornøyd med hydrogenbilen min, den har lang rekkevidde. Og det må den ha, for nærmeste påfyllingssted for personbiler er i Trondheim, femti mil unna, sier Tore Elliassen som kommer innom for å fylle litt drivstoff.

Tore Eliassen er en av rundt hundre her i landet som eier en personbil som går på hydrogen. Foto: Gunnar Bratthammer

Slik virker en hydrogenmotor Ekspandér faktaboks Hydrogentank: Hydrogentanken fylles opp med hydrogen under trykk på en fyllestasjon. Å fylle på tanken tar like kort tid som å fylle drivstoff på en bensin- eller dieselbil.

Brenselcelle: Hydrogen fra tanken og luft møtes i brenselcellen som produsere elektrisitet. Det eneste utslippet fra prosessen er vann, omtrent dobbelt så mye vann som en bensinbil.

Batteri: Under nedbremsning lagres kraften i batteriet som elektrisitet. Batteriet kan bistå motoren ved hurtig akslerasjon.

Styringsenhet: Styringsenheten veksler mellom elektrisk strøm fra brenselcellen og batteriet etter behov for kraft, og forsyner motoren med elektrisitet.

Det har ikke manglet godord og lovprising av fremtidsmuligheter for disse bilene som er helt utslippsfrie og ikke trenger å bruke batterier som er store og tunge.

– De som kjøper hydrogenbil skal være trygge på fyllemuligheter i fremtiden. Det sa Venstres Ola Elvestuen i 2016.

Hyundai har solgt flest biler i Norge de siste fire årene, og billeverandøren har fortsatt litt framtidstro igjen.

– Vi leverte 22 hydrogenelektriske biler i 2019, 27 i 2018 og 38 i 2017. Salget av hydrogenelektriske biler er helt avhengig av opptrapping av fyllestasjonsinfrastrukturen. Bilene er allerede tilgjengelige og klare for markedet, og vår Hyundai Nexo er en fullverdig familiebil med nullutslipp og god plass, sier PR-sjef Øyvind Knudsen.

Hos Statens vegvesen får vi bekreftet at det er registret få biler så langt i 2020. De 15 hydrogenbilene som Toyota har solgt pluss en bil som er innført fra USA.

– Bortkastet å satse på

MDGs energipolitiske talsmann Ask Ibsen Lindal mener det er bortkastet å satse på personbiler som går på hydrogen.

Ask Ibsen Lindal er energipolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne. Han mener elbiler utnytter energien mye bedre enn personbiler som går på hydrogen.

– Problemet med hydrogenbiler er at energiutnyttelsen er veldig mye dårligere enn for elbiler. Du kan komme tre ganger så langt på den samme energien med en elbil som med en hydrogenbil, sier Lindal.

Daglig leder i Hynion, Ulf Hafseld mener det er en hydrogenvind som blåser over landet nå.

– Jeg tror ulykken i Sandvika var en usedvanlig hendelse. Jeg har ikke hørt om noe lignende i hele verden. Vi benytter en annen teknologi her på Høvik. Her er det innebygd flere barrierer og detektorer så vi vet hva som foregår, sier han.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn mener det er plass til både elbiler og hydrogenbiler i Norge.

– Jeg er for alle nullutslippsbiler vi kan få. Enten de går på batteri eller de går på hydrogen. Det er i utgangspunktet det samme for meg, så lenge de slipper ut null. Det er kjempebra, sier Rotevatn.

Fakta om hydrogenstasjoner i Norge Ekspandér faktaboks Uno-X la ned alle sine hydrogenstasjoner etter brannen i Uno-X-stasjonen den 10. juni 2019. Hynion er det eneste selskapet som har en offentlig tilgjengelig stasjon for hydrogenbiler i Norge. Stasjonen ligger på Høvik. ASKO har sin stasjon på Tiller i Trondheim, som betjener lastebiler, personbiler og gaffeltrucker. Ruters stasjon for hydrogenbusser ligger på Rosenholm utenfor Oslo, og er kun tilgjengelig for busser.

