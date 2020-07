Tilsvar fra politisk rådgiver i OED, Erlend Jordal:

Møller-Holst sine utsagn ser tilsynelatende bort fra et viktig element i hydrogenstrategien som for øvrig også påpeker at storskala hydrogenproduksjon er mulig med eksisterende teknologi. For at rent hydrogen skal bli en konkurransedyktig energibærer, må produksjonskostnadene reduseres. For hydrogen fra elektrolyse innebærer dette blant annet å redusere kostnadene for selve elektrolyseanlegget, men også å utvikle produksjonsanlegg som mer energieffektivt omdanner elektrisitet til hydrogen.

Tidspunktet for når storskala hydrogenproduksjon bør bygges avhenger også av utvikling på etterspørselssiden, for kjøretøy, fartøy og industrielle prosesser, ikke bare produksjonssiden. Teknologimodenhet og høye kostnader utgjør her sentrale barrierer, spesielt for aktuelle bruksområder for hydrogen i Norge som i transportsektoren og industrien. Skal hydrogen og hydrogenbaserte løsninger som ammoniakk tas i bruk på nye områder, må teknologien og løsningene være tilgjengelig.

Regjeringens målsetting om økte antall pilot- og demonstrasjonsprosjekter av hydrogen og hydrogenbaserte løsninger er derfor i tråd med ambisjonene til Møller-Holst. Dette vil føre til bruk av hydrogen som energibærer innenfor nye anvendelsesområder og teknologiutvikling som vil kunne påvirke tilbudssiden gjennom reduserte produksjonskostnader, og etterspørselssiden gjennom nye markeder. Teknologiutvikling og innovasjon i et verdikjedeperspektiv vil videre kunne bidra til at potensielle synergier mellom næringer utnyttes. Dette kan bidra til å gjøre produksjon og bruk i nye sektorer lønnsomt i Norge.

Målet understøttes av en bred satsing på nullutslippsteknologier og løsninger gjennom hele virkemiddelapparatet. Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova bidrar til utvikling og demonstrasjon av energi- og kostnadseffektive metoder og verdikjeder for produksjon, transport og lagring av rent hydrogen, blant annet gjennom felles utlysninger i Pilot-E. Det er også verdt å nevne det statlige investeringsselskapet Nysnø som et eksempel på risikovillig kapital med bl.a. eierskap i ZEG Power.

Produksjonskostnader:

Selv om produksjonsteknologien er moden for f.eks. hydrogen fra elektrolyse med fornybar kraft, er kostnaden høyere og ikke konkurransedyktig med andre energibærere. Faktorer som CO2-avgift, gass og kraftpris, samt kostnader forbundet med frakt, lagring og tilstandskonvertering påvirker dette bildet. IEA anslår at hydrogen produsert fra fossile kilder uten fangst av CO2, vil være rimeligst fram mot 2030.

Gjennom Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova bidrar det offentlige til utvikling og demonstrasjon av mer energi- og kostnadseffektive metoder for produksjon av rent hydrogen. Kraft som leveres til bruk ved elektrolyse har i dag fritak fra elavgiften. Regjeringen vil bidra til å utvikle teknologi for fangst, transport og lagring av CO2, og har ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2-håndteringsanlegg i Norge gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. CO2-håndtering er en forutsetning for å produsere ren hydrogen fra naturgass.