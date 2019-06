Eksplosjon ved hydrogenstasjon

Jens Haugland, daglig leder i UnoX bekrefter til NRK ar det har vært en eksplosjon ved hydrogenstasjonen deres på Kjørbo i Sandvika. Det er foreløpig ikke meldt om noen skadde, ifølge politiet.

Foreløpig er det uavklart hva som har skjedd.

Øyenvitner forteller til NRK at det er synlige flammer og mye røyk på stedet. E18 er stengt.

– Vi var på stranden ved Henie Onstad Kunstsenter rett over bukta og hørte et fryktelig smell. Så veltet opp hvit røyk fra stasjonen, forteller Monica Lid til NRK.

Kathrine Andreassen forteller at hun var på vei hjem fra hytta da bilen begynte å riste.

– Det var ganske heftig. Vi så tre andre bilder på veien hvor trykket fra ekspedisjonen hadde utløst airbagen deres, sier Andreassen.

UnoX-sjefen sier at de har eksperter på stedet som skal bistå nødetatene.

– Nødetatene var svært raskt på plass og har laget en sikkerhetssone rundt området og gjennomfører de rutinene og prosedyrene som skal gjennomføres i en sånn situasjon. Vi er der med våre øyne og bistår nødetatene så godt som overhodet mulig, sier Haugland.

– Har dere øvd på noe sånn før, og hvordan forholder dere, dere i en slik situasjon?

– Vi som virksomhet har en krise- og beredskapsplan for alle alvorlige hendelser på våre stasjoner. Vi har øvd spesifikt på hydrogen scenarioer, som en naturlig konsekvens av de rutinene vi har. I tillegg har vi satt krisestaben vår på UnoX -kontoret på Lysaker for å kunne håndtere situasjonen best mulig for oss selv, men først og fremst for omgivelsene, sier Haugland.

Politiet opererer med en sikkerhetsavstand på 500 meter når de nå sperrer av området rundt hydrogenstasjonen.

Jobber med å evakuere

Operasjonsleder Cathrine Sylj forteller at de jobber med å evakuere folk fra stedet.

– Det var ikke mange folk til stedet når det eksploderte, men 500-meters sikkerhetsavstand er et stort område, så det er litt jobb for politiet.

– Det kan være stort skadepotensial, derfor har vi satt opp denne sikkerhetsavstanden for å sørge for at ingen kommer til skade, sier hun.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ifølge politiet jobbes det med å få kontroll på brannen.

Brannvesenet opplyser til NRK at de er på stedet med flere enheter som har spesialkompetanse på slike hendelser.

Ber folk holde seg unna

Morten Grimstad, vaktkommandør i brannvesenet, sier de sitter med lite informasjon om hva som har skjedd.

– Hva gjør brannvesenet?

– Jeg er ikke helt sikker, bortsett fra at E18 er sperret. Vi er fire enheter fra Asker og Bærum også er det tre enheter fra Oslo på vei som har spesialkompetanse på gass, sier Grimstad.

Brannvesenet og politi er på plass. Foto: Andreas Sundby / NRK

Hvor farlig er hydrogen?

– Hydrogen er veldig lett antennbart, men det er ikke giftig, sier Grimstad.

Hva er deres råd til befolkningen som befinner seg i nærheten?

– Vi råder dem til å holde seg unna og kjøre alternative veier. Vi er foreløpig usikre på hvor lenge E18 vil være stengt, sier Grimstad.