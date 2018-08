Bøndene får ikke krisehjelp av staten

Norges Bondelag har bedt om en ekstra krisepakke. Men landbruksministeren sier nei til bevilgninger utover det bøndene vil få fra avlingsskadefondet.

Bevilgningene til avlingsskadetfondet blir økt etter tørkekrisen, men med hvor mye er det for tidlig å si noe om, ifølge Dale.

Landbruksministeren har tidligere anslått at erstatningene for avlinger som er ødelagt av tørken blir på flere hundre millioner kroner.

– Men vi må vente til vi ser hvordan avlingene faktisk blir. Vi har en veldig god erstatningsordning, og den kommer til å bli ytterligere belastet, men en særegen krisepakke er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt.

Dale sier regjeringen har gjort en rekke grep allerede som har bidratt til å bedre fôrsituasjonen, blant annet ved å åpne for import av fôr.

Onsdag klokken 12 møter Dale bøndene for å diskutere krisen i landbruket.

– Vi er i god dialog med bøndene og vurderer fortløpende nye tiltak. Men vi har sagt at hvis jordbruket ønsker det så er vi forberedt på å reforhandle jordbruksavtalen, dersom det kan avhjelpe situasjonen.

TELEMARK: Tørken har gjort at avlingene til svært mange bønder har blitt dårlige i sommer. Gjennomsnittsavlingen kan bli så lite som 45 prosent av normalen og mange bønder vil søke erstatning. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Skuffede bønder

Norske bønder har bedt regjeringen om krisepakke. Og nå er skuffelsen stor.

En reforhandling av jordbruksavtalen og avlingsskadeerstatningen er ikke nok, mener leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes:

SKUFFET: Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag mener regjeringen ikke har forstått hvor alvorlig krisen i norsk landbruk nå er. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Denne krisen er mye større enn jordbruksavtalen. Her er det så store beløp som må på plass for å redde norsk matproduksjon. Vi kan ikke vente med å ta avgjørelsene om å kjøpe inn dyrt fôr fra utlandet eller å slakte ned dyr, til avtaler er reforhandlet og pengene ligger på bordet.

SINT: Ann Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag før et møte om tørken og avlingssvikt i juli med landbruksminister Jon Georg Dale (Frp). Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Også Norsk Bonde- og Småbrukarlag reagerer sterkt på nyheten fra landbruksministeren.

– Jeg er sint, rett og slett. Det går ikke an å være en fagstatråd og ha så liten innsikt i krisen som er nå. Erstatningsordningen passer i normale kriseår. Nå er det unntakstillstand. Det hjelper ikke å røre om på altfor lite penger, her må det friske penger til, sier leder Ann Merete Furuberg.

Kan bli politisk flertall for krisepakke

Landbruksministerens avgjørelse får leder i næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp), til å reagere.

– Regjeringens nei er svært provoserende. Det er stikk i strid med de signalene som Sp, Ap, SV og KrF har gitt gjennom sommeren. Disse partiene utgjør et flertall på Stortinget, sier Pollestad.

Pollestad varsler at Senterpartiet vil legge frem forslag om krisepakke på Stortinget til høsten.

– Faren er at det er for sent og at mange bønder før den tid har tatt valg om å slakte dyr på grunn av fôrkrisen, noe som vil gi langsiktige konsekvenser, sier Sp-politikeren.

Nasjonal talsperson for MDG, Arild Hermstad mener signalene fra regjeringen øker usikkerheten for bøndene, og at man risikerer at bønder ikke orker å satse på landbruk i fremtiden.

Arbeiderpartiet mener regjeringen har vært for slappe i møte med tørken.

– Et klima som blir varmere, mer ekstremt og uforutsigbart krever handlekraft fra oss som folkevalgte og forståelse for hvilke verdier vi må forsikre sammen. Det kan få konsekvenser for folks framtidige trygghet at regjeringen er så sein når praktiske klimaproblemer kommer, sier landbrukspolitisk talsperson, Nils Kristen Sandtrøen.

Fôrkrisen koster bøndene milliarder

Avlingssvikten i landbruket kan gi et tap på 5,5 milliarder kroner, ifølge Nationen, som siterer prognoser fra fylkesmennene. Det er et langt høyere tall enn de 1,1 milliardene Landbruksdirektoratet venter at bønder vil søke erstatning for.

Fôrmangel gjør at bønder i store deler av Sør-Norge har måttet slakte dyr.

Ola Sande i Rogaland bondelag oppfordrer nordmenn til å kjøpe norsk kjøtt.

– Det er fordi det er mange bønder som har slaktet tidligere enn normalt, sier han.

AURSKOG HØLAND: Ståle Hansen driver med ammeku. Nå vurderer han å sende dyr til slakt på grunn av formangelen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Bondelaget frykter nå at norske bønder vil rammes av konkurs. Og LO-topp Jan-Egil Pedersen sier til Aftenposten at han frykter at arbeidsplasser kan gå tapt i næringsmiddelindustrien om det ikke tas grep.

Landbruksministeren: – Det er mat, ikke penger som mangler

Avlingssvikt og dyrere mat

Det ligger an til å bli den dårligste sesongen for kornavlinger siden starte av 1960-tallet.

Kornrådgiver Bjørn Inge Rostad i Norsk Landbruksrådgiving Øst anslår ovenfor Aftenposten at avlingene kan komme ned i 40 prosent av normalen.

På grunn av tørken frykter Bama og Gartnerhallen at det til våren kan bli mangel på norske poteter, gulrøtter og løk, skriver VG. De advarer om at årets rotfrukter kan se rare og krokete ut.

KLØFTA: Bonde Lars Halvor Stokstad driver med korn, melk og kjøtt. Han vil få under det halve av normal avling i år. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Prisen på grønnsaker er i år mellom 10 og 15 prosent høyere enn i fjor.

Avlingene vil trolig halveres, skriver Nationen. Det ekstreme været har ført til store variasjoner i størrelser og utseende på for eksempel gulrøtter.