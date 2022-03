Krigen mellom Russland og Ukraina har ført over 2 millionar menneske på flukt, og Noreg og Europa står klare til å ta dei i mot.

Her til lands er det oppretta 8000 akuttplassar for dei ukrainske flyktningane, og kommunar er «overvelda» over responsen frå privatpersonar.

I Oslo og Viken får dei ukrainske flyktningane reise gratis med buss og tog.

– Den mobiliteten vi ser blant norske politikarar og i samfunnet generelt, og det engasjementet vi ser, det har vore fråverande i andre kriser i verda, seier Yasir Ahmed, styreleiar i Likestilling Inkludering og Nettverk (LIN).

Ser ein forskjellsbehandling

– Det er fint at ukrainarane får ekspresshjelp, men då må standaren her etter vere at alle flyktningane får lik behandling, seier Ahmed.

Styreleiar i LIN Yasir Ahmed meiner vi må slutte å gjere forskjell på folk. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Han meiner det skjer ein forskjellsbehandling på dei ukrainske flyktningane og flyktningar frå andre land. Han tar opp den store taler på flyktningar som kom til Europa i 2015, og seier at den gangen stengde grensene og vi måtte ha debatt om kor mange Noreg skulle ta i mot.

– Alle flyktningar har behov for tryggleik og hjelp, uansett kva for land du kjem frå, kva for bakgrunn du har, og kva for verdsdel du kjem frå, seier Ahmed og legg til:

– Vi må slutte å gjere forskjell på folk.

– Ei anna oppgåve å integrere ukrainarar

Frp-leder Sylvi Listhaug argumenterer vanlegvis for ein streng asylpolitikk, men meiner no at Noreg må trappe opp den humanitære hjelpa og ta imot ukrainske flyktningar.

– Frp har alltid sagt at flyktningar skal få hjelp i nærområda, og no er det krig i Europa. Altså i Noreg sitt nærområde og då er det heilt naturleg at Noreg stille opp.

Frp vil blant anna trappe opp hjelpa til Ukraina og nabolanda til 5 milliardar kroner. Altså vil partiet auke summen med 3 milliardar.

Flyktningar kryssar grensa mellom Ukraina og Polen. Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP

Partiet vil også at den årlege flyktningkvoten til Noreg på 3000 skal brukast på ukrainske flyktningar.

– Kvifor skal det gå utover andre flyktningars rett til vern at vi hjelper ukrainarar?

– For det første er det over 80 millionar flyktningar på flukt i verda. Dei aller fleste sit i sine nærområde. Vi har alltid meint at det beste måten å hjelpe på er å sende pengar til nærområda, for då kan ein hjelpe mange fleire, seier og legg til:

– For kvar einaste familie eller person vi hentar frå andre område, så vill det vere mindre kapasitet til å hente ukrainarar. Det handlar om at desse skal ha stad å bu. Dei skal ha norskopplæring, barnehageplass, skule, og oppfølging gjennom introduksjonsprogram. Med andre ord: det krev mykje ressursar.

Frp leiar Sylvi Listhaug vil trappe opp hjelpa og ta imot ukrainske flyktningar. Foto: Torstein Bøe / NTB

Frp-leiaren avviser at hjelpa som ukrainarar no får, bør gjelde for alle flyktningar.

– Det er ei heilt anna oppgåve å integrere ukrainarar enn personar som kjem lengre vekk frå Noreg og frå ein annan kulturbakgrunn og med ressursar til å integrerer seg i Noreg, seier Listhaug.