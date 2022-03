I dag ble det klart at rundt 8000 akuttplasser er landet rundt omkring i landet, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI).

Bodø : Magic North, Saltstraumen.

Nord-Aurdal : Hero Norge AS, Hovda

Rauma : Hero Norge AS, Isfjorden

Hå : Hero Norge AS, HÅ/Nærlandsparken

Lødingen : Hero Norge AS, Lødingen

Sunndal : Hero Norge AS, Sunndal

Nordreisa : Hero Norge AS, Storslett

Porsgrunn: Stiftelsen Sana, Herøy

Bosetter 1000 i Bergen

Over 1000 flyktninger skal plasseres i Bergen. Her blir tre hoteller akuttplasser for ukrainske flyktninger.

570 plasser på Thon hotell Bergen Airport

540 plasser på Thon hotell Orion

100 plasser på Thon hotell Sandviken brygge

Det var Bergens Tidende som først meldte om de nyopprettede plassene.

– Typisk i situasjoner som dette

Regiondirektør Belén Vinuesa Birkenes i UDI opplyser at Hero skal drifte akuttplassene. De driver allerede flere akuttmottak i landet.

– De får ansvar for å gi flyktningene nødvendig oppfølging. Det betyr å utbetale økonomisk støtte, gi dem veiledning og koordinere med andre offentlige tjenester, sier Birkenes.

– Hvor vanlig er det at man bruker hotell som asylmottak/akuttplass?

– Det er verken vanlig eller uvanlig. Det er typisk i slike situasjoner som dette, der vi forventer store ankomster at slike løsninger blir brukt.

Leter etter sokkelleiligheter

Bergen kommune rigger seg for å bosette rekordmange flyktninger.

Mangfoldsbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) ønsket seg et akuttmottak, og er glad for at UDI nå har kommet på banen.

Sammen med kommunale boliger, vil hun også lene seg på det private initiativet for å bosette flyktninger fremover.

– Er det noen som har leiligheter, sokkelleiligheter eller hus til leie som står tomme og egner seg til varig opphold av flyktninger, oppfordres folk til å melde seg, sier hun.

BER PRIVATE MELDE SEG: Mangfoldsbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) ber folk som har mulighet til å leie ut hus, leiligheter eller sokkelleiligheter om å melde seg til kommunen. Foto: NRK Hordaland / NRK Hordaland

Følger ikke opp direkte

Det er så langt registrert 40 ukrainske flyktninger i Bergen. Men fordi mange ikke har registrert seg hos politiet, kan det være mørketall.

Så langt følges ikke flyktningene opp direkte, men gjennom Den Ukrainske Foreningen i Bergen og Hordaland.

– Vi prøver å skaffe dem et varig lokale og undersøker om vi kan gi dem økonomisk støtte slik at de selv kan kjøpe inn det de ser at de trenger, sier hun.

Melder fra om hytter og hus

Askvoll kommune har sendt ut en tekstmelding til alle innbyggerne for å kartlegge hvor mange som hadde ledig plass til krigsflyktninger.

Rådmann Håkon Loftheim er overveldet over responsen.

– Det har ringt kontinuerlig. Folk har meldt fra om alt fra hytter og hus og ledige rom. Det har vært helt vanvittig, sier han.

A ASKVOLLKOM: Askvoll kommune kartlegg no ledige husvære for å kunne tilby opphald til krigsflyktningar frå Ukraina dersom behovet oppstår. Dersom du har husvære å leige ut set vi pris på tilbakemelding så snart råd er. Takk for hjelpa!

Én av dem som har meldt seg er Helga Carlsen i Strongfjorden i Askvoll. Hun har et hus hun gjerne vil tilby flyktninger i nød.

– Her kan de få noe helt for seg selv. Huset er fullt møblert og klart til å flytte rett inni, sier hun.

Carlsen ble glad da hun fikk SMS-en fra Askvoll kommune. Hun har sittet å sett på TV-bildene av flyktningstrømmen og lurt på hva hun kunne gjøre for å hjelpe.

– Da har jeg i alle fall fått hjulpet litt. Jeg er veldig glad for at noen i nød kan bruke huset mitt.