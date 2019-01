Ble kastet ut av Dagsnytt 18 på grunn av satire-stunt

Hadaoui var invitert for å diskutere Komiprisen som ble delt ut i helga. Arrangørene har fått kritikk for lav kvinneandel blant de nominerte og prisvinnerne, og for å ha hatt lav andel av flerkulturelle komikere i salen.

Yousef Hadaoui er programleder for Svart Humor i NRK og var invitert til debatt med leder av Komikerprisen Trond Kvernstrøm og komiker Trine Lise Olsen.

Kastet ut

Men få minutter etter at debatten startet, begynte Hadaoui å oppføre seg merkelig. han kikker ut av studiovinduet mot gjestesofaen og nikker mot vinduet.

I det Hadaoui gis ordet av programleder Espen Aas, snir han seg og sier:

– Ja, bare drit i å mase så jævlig ...

– Jeg tror du må forklarer alle de som ser på og hører deg banne nå, hva det er som skjer her nå, eller om du ønsker å forlate studio, sier programleder Aas.

– Nei, altså, jeg vet ikke om dere ser det selv.

Hadaoui kommer med flere uttalelser og snur seg mot vinduet. Meddebattant Kvernstrøm blir tydelig satt ut av Hadaouis merkverdige oppførsel.

– Jeg er usikker på om jeg er med i en sketsj eller om jeg er live på NRK.

Til slutt får programlederen nok og kaster ham ut.

– Jeg tror du skal forlate studioet, og så rydder du opp i det der ute. Vi kan ikke ha deg sittende her og banne på lufta, sier Aas før Hadaoui blir geleidet ut av programmets vaktsjef.

På tv-bildene kan man i noen sekunder se Hadaoui bli stående og kikke inn i studioet igjen.

Ulvesketsj?

Til NRK utenfor studio, avslører Hadaoui at det hele var et stunt.

– Det som skjedde var at jeg ble kasta ut av Dagsnytt 18 fordi ... jeg veit ikke hva jeg skal si ... fordi jeg er gæren i hue. That's it, ass. Hvis dere ser på Satiriks 25. januar på NRK.no, så vil du kanskje forstå litt mer.

– Man må jo spice opp litt, da. Det var litt tørt og så er det på en måte noen som snakker til meg hele tida. Så det var litt vanskelig å høre på hva han hadde å si når det er en dude som snakker til meg, legger komikeren til.

Etter det NRK forstår skal komikeren ha forsøkt å gi inntrykk av at han hadde en ulv som forfulgte ham inn i studioet.

– Jeg virker kanskje litt schizo.

Beklager

NRK-redaktør Kyrre Nakkim har lite til overs for påfunnet:

– Vi legger opp til en seriøs debatt om det vi mener er et seriøst tema. Vi inviterer relevante deltakere og vi beklager at noen velger å bruike vår debattarena til humor, sier Nakkim til NRK.

– Først og fremst er dette beklagelig overfor de andre deltakerne. Når vi har humorister inne, kan hva som helst skje. Det har vi opplevd før. Det er jo synd om vi ikke også kan diskutere de temaene uten å være redd for å bli en del av et prosjekt, sier Nakkim til NRK.

Han berømmer Espen Aas og sier han gjorde det eneste riktige da han valgte å kaste Hadaoui på dør.

– Er Hadaoui nå uønsket i NRKs debattprogrammer i overskuelig fremtid?

– Jeg må i alle fall ha en prat med Yousef før vi bruker ham i våre flater igjen, sier Nakkim.