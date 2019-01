«Svart Humor»-profil: – Humorprisen er ekskluderende

Fredagens Humorpris har ikke gått stille for seg. I går gikk komiker Sigrid Bonde Tusvik ut mot det hun mente var en mannsdominert pris, og reagerte sterkt på at ingen kvinner var blant prisvinnerne på gårsdagens Humorpris.

Og det er flere komikere som mener at det som skulle være en kveld for heder og ære for norsk humorbransje, ikke representerte alle.

– Hvem er egentlig humorbransjen?

Komiker Yousef Hadaoui står bak humorserien «Svart Humor» på NRK. Og har vært i humorbransjen siden 2010.

Komiker Yousef Hadaoui. Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

Han ble ikke invitert eller nominert på Humorprisen, og mener at flerkulturelle komikere var underrepresentert i fredagens arrangement.

– Det jeg reagerer på er at ikke alle er inkludert for å heie fram de som var nominert. Man stiller seg spørsmålet: Hvem er egentlig humorbransjen?

Hadaoui trekker fram flere komikere som har satt sitt preg på bransjen, som ikke var nominert eller inkludert på Humorprisen.

– Hvis man skal dømme etter treff og likerklikk, så er det mange med innvandrerbakgrunn som ikke er nevnt i det hele tatt. Arman Surizehi eller Jonis Josef, det her er folk som han hundretusenvis av treff.

Ikke inkluderende

Han presiserer at han vil ta opp temaet med inkludering, på grunn av komikerne som innvandrerbakgrunn som kommer etter han.

– Jeg vil ikke ta en offerrolle. Men hva med de unge talentene som kommer etter meg? Skal ikke de heller føle seg anerkjent? Da får jeg ta den krigen for dem.

Det var skuespiller og komiker Abubakar Hussain som først reagerte på Humorprisen i går kveld på Instagram. Han mener at prisutdelingen mangler farge.

Skuespiller og komiker Abubakar Hussain. Foto: Julia Naglestad / NRK

– Hvor er de fargerike folka? Dette er heder og ære for hvite kvinner og hvite menn. Det er 2019, og det er kulturen som skal ta imot dem som ikke andre tar imot, sier Hussain.

Hussain mener at arrangementet er en del av et større bilde.

– Jeg følte at jeg fighta mer enn andre for å komme på TV. Men jeg sier dette i solidaritet med andre. Det burde være flaut å ha et arrangement som rett og slett ikke er inkluderende.

Det handler om å bli sett

Komiker Jonis Josef var til stede på gårsdagens Humorpris, men var ikke nominert. Josef synes det er et bra initiativ, men mener det bærer preg av at det en ny prisutdeling.

– Jeg tenker at det er et arrangement hvor man har hatt gode intensjoner. Men sett i retrospekt, så er både invitasjonslistene og resultatene ikke helt heldig, sier Josef.

Josef peker på at det var få med minoritetsbakgrunn i juryen, noe som gjør det vanskeligere å få med seg hele Humor-Norge. Men han mener at man må gi prisen et år eller to til å forbedre seg.

– Du kan ikke nominere kvinner fordi de er kvinner. Og jeg vil aldri bli nominert fordi jeg er en minoritet, da smaker ikke den nominasjonen noe godt. Men det handler om en balanse, og det å bli sett.

Arrangør Trond Kvernstrøm har ikke svart på NRK sine henvendelser. Og arrangør Morten Ramm ønsker ikke å kommentere saken. Men Ramm kommenterte kritikken rundt Humorprisen til Dagbladet i går med:

– Det vil alltid være noen reaksjoner. Noen må man ta på alvor. Det skal vi.