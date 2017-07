– Jeg har opplevd å se at nære venner har fått en sterk rusavhengighet og blitt veldig syke. Flere har dødd, sier Rødt-politikeren i NRKs politiske sommerportrett.

I dag er Bjørbæk (32) varaordfører i Bodø og førstekandidat for Rødt til stortingsvalget i Nordland. På 1990-tallet var hun en ungdom som helst ville være med dem som var litt annerledes, de som skilte seg ut.

Mens hun som 15-åring flyttet fra Bodø for å gå på økologisk landbruksskole, startet mange av vennene i byen å ruse seg på stadig hardere stoffer. Hun forteller at hun til slutt ikke klarte se på at folk hun var glad i gikk til grunne. Bjørbæk brøt ut. Hun er sikker på at erfaringene hun gjorde seg da, har formet henne som politiker.

– Ikke straffeforfølge syke folk

Dersom Rødt kommer over sperregrensen og Bjørbæk når målet om en stortingsplass, skal hun blant annet kjempe for å avkriminalisere bruken av narkotika.

– De som har aller minst i Norge i dag, de som har alt de eier i plastpose, det er de rusavhengige. Helsevesenet har dessverre en sterk klassekarakter. Rusavhengiges helseproblemer, som for eksempel hepatitt C, blir ikke tatt like mye på alvor som andres helseproblemer. Vi burde brukt ressursene på å hjelpe folk ut av avhengighet, på å inkludere dem i samfunnet, i stedet for å straffeforfølge syke folk, sier hun.

Bjørbæk har tro på at hun kan bli den første nordlandspolitikeren fra Rødt på tinget. Og erfaringen fra lokalvalget i 2015 gir bodøværingen grunn til å være optimistisk.

Rødt fikk en oppslutning på hele 10,4 prosent, og etter forhandlinger endte Bjørbæk opp som Bodøs varaordfører og heltidspolitiker.

– Spesiell positivitet

Mye skal skje om Rødt i Nordland skal få et like godt resultat under stortingsvalget til høsten. Men sammenlignet med sist stortingsvalg, da Rødt fikk 1,6 prosent av stemmene i fylket, peker pilene rett vei for partiet.

SLAGORD: Bjørbæks bidrag til NRKs politiske slagordkonkurranse er hentet fra diktet «Etter 22. juli» av Frode Grytten. Foto: Eva Marie Bulai / NRK

På målingen InFact utførte for NRK Nordland i midten av juli har Rødt en oppslutning på 2,9 prosent.

I Poll of polls' gjennomsnitt av de to nasjonale meningsmålingene i juli ligger Rødt på 2,3 prosent, og er inne med ett mandat. Målet er å komme over sperregrensen på fire prosent, slik at partiet kan kjempe om de 19 utjevningsmandatene.

– Vi har jo lagt stein på stein, og fått mange flere medlemmer i partiet. Vi merker at det er en positivitet som er helt spesiell akkurat nå. Dette blir veldig spennende, og har som mål og bryte sperregrensen, sier Bjørbæk.