I meningsmålingen InFact har gjort for NRK Nordland er Senterpartiet den store vinneren. 20,3 prosent av de spurte svarte at de ville stemt Senterpartiet dersom det var stortingsvalg i morgen. Det er stortingskandidat for Senterpartiet i Nordland, Willfred Nordlund, svært fornøyd med.

Listetopp for Sp i Nordland, Willfred Nordlund. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Det er gledelig å få den tilliten, men også litt skremmende. Vi blir ydmyk når vi får høre slike tall. Jeg tror dette handler om at innbyggerne mener vi står for de rette løsningene for fylket, sier Nordlund.

Får Senterpartiet den samme oppslutningen under høstens stortingsvalg som i meningsmålingen, må vi helt tilbake til stortingsvalget før EU-avstemmingen i 1994 for å se tilsvarende resultater for partiet i Nordland. Da fikk Senterpartiet 23,9 prosent av stemmene, ifølge statistikknettstedet PollofPolls.

Nordlund er klar på hva han mener er sakene som gjør at partiet nå opplever en ny oppsving i fylket.

– Vi mener tjenestene skal leveres nærme der folk bor, og vi må ha tilgang på helsetjenester, politi og et tilstrekkelig forsvar. Mange av forslagene til dagens regjering går motsatt vei, og det ser Nordlands innbyggere, mener Nordlund.

Nedgang for Frp

Meningsmålingen antyder en nedgang for både Arbeiderpartiet og Høyre, men verst går det utover Fremskrittspartiet, som går tilbake med 7,9 prosentpoeng. Frps førstekandidat i Nordland, Kjell-Børge Freiberg mener løpet likevel er langt fra kjørt.

Statssekretær Kjell-Børge Freiberg (Frp) Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Målet vårt er å gjøre et bedre valgresultat enn dette, og vi vil jobbe knallhardt hver dag fremover for å synliggjøre vår politikk. Både hva vi har gjort, og hva vi kommer til å gjøre de neste fire årene, sier Freiberg.

Han løfter frem debatten om Andøya flystasjon som en av grunnene til at partiet går tilbake på meningsmålingen, i tillegg til Senterpartiets fremgang. Freiberg sender i den anledning et stikk til Senterpartiet.

– De har vært i fri dressur over lengre tid, og har kommet med mange valgløfter de ikke vil klare å innfri. Når valgkampen nå starter for fullt vil de bli utfordret på disse løftene og må svare for seg, mener Frps førstekandidat.

Venstre sliter

Knut Weberg, fagsjef i InFact som har gjort meningsmålingen for NRK Nordland, påpeker at det er vanskelig å lese absolutt oppslutning fra meningsmålinger, men at trendene støtter opp om resultatene.

– Det er et mønster som går igjen. Arbeiderpartiet går noe tilbake over hele landet, det samme gjør Frp og Høyre. Senterpartiet ligger an til å doble seg og vel så det, mens vi har ikke hatt Venstre over sperregrensen på våre målinger på over et år, forteller Weberg.