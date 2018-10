Bistandstopp dømt til fire og et halvt års fengsel

Saken oppdateres.

Stavanger tingrett har avsagt dom i straffesaken mot den tidligere bistandstoppen Loai Deeb, ifølge Deeb selv. Norskpalestineren var blant annet tiltalt for å ha underslått og hvitvasket 10 millioner kroner fra sin egen menneskerettighetsorganisasjon. Pengene ble brukt på pengespill på internett, men skulle egentlig ha gått til bistand og menneskerettigheter.

Nå har Stavanger tingrett dømt Loai Deeb til fire og et halvt års ubetinget fengsel.

Deeb er funnet skyldig på alle punkter. Han dømmes også til inndragning av i 10,9 millioner kroner og en rekke gullsmykker. Deeb er også dømt for menneskesmugling, falsk forklaring, forfalskning og brudd på tolloven.

Ifølge dommen er det vanskelig å finne formildende omstendigheter i saken, ut over at etterforskningen har tatt lang tid.

– Vi er fornøyd med dommen, som er i tråd med påtalemyndighetens påstand. Det viser at retten har vurdert forholdene på samme måte som påtalemyndigheten har gjort, sier statsadvokat i Økokrim, Joakim Ziesler Berge, til NRK.

Vil anke dommen

Under rettssaken innrømmet Loai Deeb at han hadde gamblet for millioner, men med sine egne penger. Økokrim la imidlertid frem bevis på at det gikk penger fra organisasjonens kontoer til utenlandske gamblingselskap.

Deeb forklarte gamblingen med at spillkontoen hans var hacket. Israelsk etterretning og regjeringen i Qatar var trolig de som sto bak, forklarte Deeb.

Retten har imidlertid ikke funnet noen holdepunkter for at spillaktivitet er skapt eller forfalsket, heter det i dommen.

Loai Deebs forsvarer, Kjell Brygfjeld, er skuffet.

– Han er dømt på alle punkter. Vi er skuffet over resultatet. Vi noterer oss at praktisk talt ingenting av Deebs bevisførsel er blitt referert i dommen, sier Brygfjeld til NRK.

– Man har lagt vekt på Økokrims fremstilling og bevisførsel, sier Brygfjeld.

Deeb omtaler dommen på sin Facebook-side. Han skriver at han vil anke den.

Norskpalestineren ledet en verdensomspennende menneskerettighetsorganisasjon fra Stavanger. Med Deeb som president, vokste organisasjonen Global Network for Rights and Development (GNRD), raskt. Også Loai Deeb slo seg kraftig opp. Fra å leve av småjobber ble han en av de aller best lønnende bistandstoppene i Norge.