Bistandstopp: – Andre må ha gamblet fra kontoen min

Loai Deeb og hans forsvarer, Kjell Brygfjeld, gikk gjennom listene som viser hvordan Deeb skal ha gamblet på nettet. Listene viser hvilke nettspillsteder pengene er overført til, og IP-adressene som det ble spilt fra.

Det alvorligste punktet i tiltalen handler nemlig om at Deeb skal ha gamblet for mer enn 10 millioner kroner som tilhørte menneskerettighetsorganisasjonen Global Network for Rights and Development (GNRD) hvor norskpalestineren tidligere var president.

Han er også tiltalt for selvvasking, eller hvitvasking, av disse pengene ved å ha kamuflert pengeoverføringene som kostnader for bistandsprosjekter som, etter Økokrims oppfatning, er fiktive.

Fra Kabelvåg til Iran

Deeb hevdet i retten at det ved en rekke anledninger ble utført spill fra IP-adresser hvor han ikke kunne ha befunnet seg på det aktuelle tidspunktet.

– IP-adressene viser at jeg blant annet har spilt fra Askim i Østfold, fra Frogner i Oslo, Kabelvåg i Lofoten, i de sveitsiske byene Pully, Miege og Zürich, Sibiu i Romania, Odessa i Ukraina, Rute i Analucia i Spania og i Iran. Mange av disse stedene har jeg aldri vært, og i flere tilfeller kan jeg dokumentere at jeg var helt andre steder enn der det ble spilt fra. Det kan ikke ha vært meg som spilte, sier Loai Deeb.

Loai Deeb nekter straffskyld på alle punkter. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det er Loai Deeb selv som, via en tjeneste på nettet, har undersøkt de geografiske opphavene til IP-adressene som fremkommer på nettspill-kontoen hans.

– Jeg lurer særlig på hvordan jeg skal ha kunnet spilt i Iran hvor det ikke engang er lov å gå inn på spillselskaper på nettet. Der blir man blokkert, hevder Deeb,

Loai Deeb har tidligere under rettssaken innrømmet å ha gamblet med 2–3 millioner kroner av sine egne penger, men aldri med penger som tilhørte GNRD.

La fram kvitteringer

Kjell Brygfjeld gikk i retten gjennom flere tilfeller mer i detalj:

Ved et tilfelle, 20. september, viste IP-adressen at det ble spilt fra en maskin på Frogner i Oslo for rundt 200.000 kroner av GNRDs penger.

Men i denne perioden skal Deeb ha deltatt på et møte i Genève som handlet om forholdene i Palestina.

I retten la norskpalestineren fram kvittering på dette hotelloppholdet.

Loai Deeb viste også en kvittering på gull han skal ha kjøpt i Dubai 4. november 2013. Listene fra spillselskapene viser da, ifølge Deebs oversikter, at han denne dagen skal ha spilt fra Jordan.

– Fakta er at jeg befant meg i Emiratene på dette tidspunktet, hvordan skal jeg kunne ha spilt fra Jordan, spurte han.

– Hvorfor sjekket ikke Økokrim?

Loai Deeb viste også fram kvittering for et Nilen-cruise han skal ha vært på i perioden 29. november til 7. desember 2013.

Deeb mente han ikke hadde ikke internett-tilgang på denne båten, annet enn ved korte anløp ved kaien. Men listene viser, ifølge Deeb og hans forsvarer, at han skal ha spilt fra helt andre steder enn Egypt.

Joakim Ziesler Berge, statsadvokat i Økokrim, er aktor i straffesaken. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Økokrim hadde forhåndskunnskap om alt dette før avhør. Det ville ikke vært vanskelig for dem å finne ut hvilke adresser det ble spilt for, og sjekket dette nærmere, i hvert fall ikke når det gjelder IP-adressene i Norge. Hvorfor gjorde de ikke det, spurte Deeb i retten.

– Nasjoner står bak hackingen

Til NRK sier Loai Deeb at han først og mistenker israelsk etterretning og regjeringen i Qatar for å ha stått bak hackingen som førte til at millioner av kroner gikk fra GNRD og til nettspillselskapene.

– Det er ikke personer som har gjort dette. Vi skal legge fram mye dokumentasjon utover i rettssaken, sier Deeb.

Statsadvokat Joakim Ziesler Berge sier at han så langt ikke ønsker å kommentere hvordan Økokrim ser på Deebs angivelige dokumentasjon på at han ikke skal ha spilt selv for GNRDs penger.

– Jeg kommenterer ikke noe under sakens gang, men kommer tilbake til dette under prosedyren, sier han.

Tiltalen mot Loai Deeb Ekspandér faktaboks Det er satt av to uker til å belyse den omfattende tiltalen mot Loai Deeb: Underslag av 10 millioner kroner. Politiet mener pengene ble brukt på pengespill på internett.

Hvitvasking. Politiet mener underslaget ble skjult ved å regnskapsføre utgiftene som et drikkevannsprosjekt for afrikanske flyktninger.

Menneskesmugling ved å ha hjulpet en iransk mann til å få opphold i Norge ved å gi han en fiktiv jobb i GNRD.

Falsk forklaring i forbindelse med iranerens arbeidsforhold i Norge.

Forfalskning av en sponsorkontrakt, en avtale, en regnskapsrapport til FN og en reisebekreftelse.

Brudd på tolloven ved å innføre gull og smykker for rundt 800.000 kroner uten å fortolle dem Loai Deeb nekter straffskyld på alle punkter.

