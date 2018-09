Fikk topplønn etter omstridt pengestøtte

I dag starter rettssaken mot Loai Deeb i Stavanger tingrett. Norskpalestineren er blant annet tiltalt for å ha underslått og hvitvasket 10 millioner kroner fra sin egen menneskerettighetsorganisasjon, som nå er konkurs.

Global Network for Rights and Development (GNRD) hadde hovedkontor i Stavanger og opplevde en eventyrlig vekst. I løpet av ett par år fikk organisasjonen 140 ansatte og kontorer i sju land.

Fra dette kontorbygget i Stavanger ble den verdensomspennende organisasjonen drevet. GNRD var ukjent for de fleste, men fikk likevel milliondonasjoner fra givere i De forente arabiske emirater. Foto: NRK

Bak det hele sto norskpalestinske Loai Deeb. Fra å leve av småjobber ble han en av de aller best lønnende bistandstoppene i Norge. Nå er han imidlertid tiltalt på en rekke punkter:

for underslag av 10 millioner kroner. Politiet mener pengene ble brukt på pengespill på internett

for hvitvasking. Politiet mener underslaget ble skjult ved å regnskapsføre utgiftene som et drikkevannsprosjekt for afrikanske flyktninger

for menneskesmugling ved å ha hjulpet en iransk mann til å få opphold i Norge ved å gi han en fiktiv jobb i GNRD

for falsk forklaring i forbindelse med iranerens arbeidsforhold i Norge

for å ha forfalsket en sponsorkontrakt, en avtale, en regnskapsrapport til FN og en reisebekreftelse

for brudd på tolloven ved å innføre gull og smykker for rundt 800.000 kroner uten å fortolle dem

Strafferammen er på tolv år.

– Det er en alvorlig tiltale. Det er sjeldent at organisasjoner blir tappet for denne type summer, sier statsadvokat i Økokrim, Joakim Ziesler Berge til NRK.

Opprinnelsen, finansieringen og agendaen til det som er blitt kalt den mystiske menneskerettighetsorganisasjonen har vært gjenstand for mye spekulasjon.

Det er likevel fortsatt spørsmål som ikke blir fullt ut belyst i rettssaken. Blant annet et pengespor politiet ga opp å følge.

Hvem ga 114 millioner kroner til en ukjent menneskerettighetsorganisasjon?

I 2013 fikk den norske organisasjonen den første milliondonasjonen fra De forente arabiske emirater. På litt over to år fikk GNRD 114 millioner kroner fra emiratene. Ifølge politiet er giverne ukjente.

Tre selskaper i emiratene har i hovedsak stått bak overføringene til GNRD. Økokrim mener imidlertid at selskapene er tomme stråselskaper uten drift.

Økokrim klarte ikke å spore opp hvem som sto bak milliondonasjonene fra De forente arabiske emirater, forteller statsadvokat Joakim Ziesler Berge til NRK. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

I juni 2015 ble organisasjonen og Loai Deeb siktet for hvitvasking. Men til tross for en lang etterforskning har ikke politiet klart å finne ut hvem som sto bak de store donasjonene til GNRD. Dermed ble siktelsen mot GNRD droppet i april i år.

Statsadvokat i Økokrim, Joakim Ziesler Berge, sier til NRK at politiet ikke fikk svar på en bistandsanmodning til De forente arabiske emirater.

– Økokrim forsøkte å spore pengene, men vi kom ikke i mål. Derfor ble det bestemt at etterforskningen skulle avsluttes, sier Berge.

Loai Deebs forsvarer Kjell Brygfjeld sier nå at han ønsker å kaste lys over pengestrømmen fra emiratene.

– Hovedfokus blir å imøtegå tiltalepunktene. Men vi kommer nok også til å komme inn på finansieringen av organisasjonen, sier Brygfjeld til NRK.

Advokat Kjell Brygfjeld skal forsvare Loai Deeb i Stavanger tingrett. Foto: Christine Svendsen / NRK

Fra avisbud til bistandstopp

Loai Deeb kom til Norge som flyktning fra Palestina. Han bosatte seg i Sola, der han blant annet jobbet som avisbud. I 2012 hadde Loai Deeb en inntekt på 200.000 kroner.

Året etter var inntektshoppet solid: Ligningsmyndighetene mener Loai Deeb hadde en inntekt på 9,7 millioner kroner i 2013. Dette bestrider imidlertid Deeb, som har en klagesak gående i skatteklagenemnda, ifølge Stavanger Aftenblad.

Inntektshoppet til Deeb skjedde samtidig som den norske organisasjonen fikk milliondonasjoner fra emiratene.

En av de største bidragsyterne til GNRD var konsulentselskapet Deeb Consulting FZE, som var kontrollert av Loai Deeb selv. I et intervju med NRK i juli i fjor, forklarte Loai Deeb at han hadde gjort det godt som konsulent i emiratene.

– Jeg fikk pengene fra privat sektor, fra mitt firma. De er 100 prosent lovlige, sa Deeb til NRK.

Stavangermannen har også hevdet at han har en doktorgrad i internasjonal rett og at han var professor ved Universitetet i Oslo. NRK har imidlertid ikke klart å finne spor av Loai Deeb ved noen av universitetene han har oppgitt tilknytning til.

Da GNRD var på høyden hadde Loai Deeb en solid lønn som president. I 2014 hadde Stavangermannen en årslønn på 1,5 millioner kroner, ifølge en kjennelse fra Stavanger tingrett. Det gjør Loai Deeb lønnsledende sammenlignet med andre bistandstopper i Norge samme år, ifølge tall NRK har fåt fra organisasjonene.

Den respekterte generalsekretæren i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, tjente mindre enn Loai Deeb i 2014. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

John Peder Egenæs, Amnesty Norge: 718.000 kroner

Sven Mollekleiv, Røde Kors: 1.079.000 kroner

Liv Tørres, Norsk Folkehjelp: 878.000 kroner

Jan Egeland, Flyktninghjelpen: 1.236.000 kroner

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette, sier Loai Deeb til NRK.

Hvilken agenda hadde GNRD?

Global Network for Rights and Development har hevdet å være en nøytral og upartisk organisasjon, som arbeidet for menneskerettigheter og utvikling.

5. september avslørte NRK at organisasjonen i oppstartsfasen hadde tette bånd til palestinsk etterretning. I 2010 ble organisasjonen registrert i Norge. Året etter fikk GNRD penger fra de palestinske selvstyremyndighetene. En palestinsk etterretningsoffiser signerte på at han var medlem i organisasjonens hovedstyre i et internt dokument. Det ble også utstedt et palestinsk diplomatpass til Loai Deeb. Dette har Loai Deeb avvist.

Det har også blitt antydet at GNRD har fremmet interessene til De forente arabiske emirater. Da GNRD lagde en menneskerettighetsindeks i 2013, ble emiratene plassert på 12. plass. Det var langt foran land som Tyskland og Frankrike.

De forente arabiske emirater blir kritisert for brudd på menneskerettigheter. GNRD plasserte emiratene på 12. plass på en menneskerettighetsindeks, foran Tyskland. Foto: Warren Little / Getty Images

– GNRD har ikke jobbet for emiratene, men for menneskerettighetene, sa Loai Deeb i et intervju med NRK i fjor sommer.

Menneskerettighetseksperten Cecilie Hellestveit har tidligere sagt til NRK at GNRD virker å tjene interesser i gulfen. Forsker Lars Gule har kalt organisasjonen lite troverdig.

Advokat Kjell Brygfjeld sier til NRK at de ønsker å fokusere på arbeidet GNRD gjorde i sine mest aktive år under rettssaken.

– Det er kanskje naturlig at vi ser på dette også. Det er ganske fyldige rapporter for aktivitetene til GNRD i de årene de var mest aktive, sier forsvareren til Loai Deeb.