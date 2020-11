Denne uken starter det ungarske selskapet de første flygingene innenriks i Norge. Fra torsdag flyr Wizz Air fra Oslo til Bergen, Trondheim og Tromsø til priser helt ned i 49 kroner før bagasje og andre tilleggsvalg.

Finn reise har de siste 15 årene hatt oversikt oversikt over nordmenns reisevaner og bestillinger. Etter en koronapreget tid i flybransjen ser de nå en markant økning i billettsalget.

– Det er veldig uvanlig at nordlendingene kan komme seg hjem så billig, forteller Terje Berge i Finn. Foto: Finn Reise

– Vi har sett store endringer etter at Wizz Air kom på banen, sier kommersiell direktør i Finn reise, Terje Berge.

Tall fra Finn reise viser blant annet stor økning i salg på ruten Oslo-Tromsø i forhold til samme uke i fjor:

Uke 42 - 50 prosent økning

Uke 43 - 30 prosent økning

Uke 44 - 37 prosent økning

– Også til Trondheim og Bergen ses en uvanlig økning i billettsalget. Så det er helt tydelig at nordmenn har tatt for seg av tilbudene til disse byene, sier Berge.

– Men vi ser kraftig bookingvekst KUN til byene Wizz Air flyr til. Dette drypper også på Norwegian og SAS som har satt ned prisene dit det ungarske selskapet starter å fly innenriks før jul.

Reel priskrig?

På spørsmål om det er en reel priskrig som nå pågår, svarer Berge:

– Vi kan ganske tydelig se dramatisk billigere reiser til de tre byene som foreløpig er satt opp fra Wizz Air sin side. Hele desember kan du reise for 199 til Tromsø. Det er veldig uvanlig at nordlendingene kan komme seg hjem så billig.

– Det som er tydelig er at de byene som lavprisselskapet Wizz Air ikke flyr til – der er det vanlig priser. Norwegian og SAS matcher kun på priser til de tre byene Wizz Air flyr til, fortsetter han.

Fra 17. desember utvider Wizz Air til flere innenriksruter i Norge.

– Når du selger flybilletter til under en hundrings, så kan man jo si at det er en priskrig. Når det kun er til de byene som Wizz Air flyr til det er 199 kroner, så kan man jo si at konkurransen fungerer utmerket, mener direktøren.

Lav pris trumfer korona og arbeidsvilkår

Wizz Airs forretningsmodell er å konkurrere med veldig lave priser mot de etablerte, forteller Frode Steen, professor ved Norges Handelshøyskole i Bergen. I dette tilfellet etablerer de seg i et marked uten særlig stor konkurranse.

– Lave priser vil utløse etterspørsel, sier professor Frode Steen. Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

– Lav pris utløser etterspørsel selv i et marked som er preget av covid-19 og mye lavere reiseaktivitet, sier Steen.

– Så helt konkret. Prisen er driveren?

– All empiri viser at folk er opptatt av pris og pris når de bestiller billetter. De skjelner mye mindre til forretningsmodell på selskap og slike ting. Så lave priser vil utløse etterspørsel, sier Steen.

Lavprisselskapet Wizz Air har lansert priser ned mot 49 kroner per billett. Det er en pris de ikke kan selge et helt fly på, mener Steen.

– Dette er nok for å introdusere sine fly, og få folk til å skjønne at dette er et greit selskap å reise med. Men de taper jo på hver billett når flypassasjeravgiften alene er på 75 kroner per sete, så det er opplagt en måte å trekke folk inn i flyene for å trekke de tilbake til en høyere pris senere, sier Steen.

Kommersiell direktør i Finn reise, Terje Berge, er enig i at den lave prisen er driveren.

– Det er alltid pris som har vært driveren. Det var mye styr med Ryanair og rettigheter for de ansatte en stund, men folk reiste likevel. Når det kommer til folks lommebok på egne reiser så vinner pris, de tar det som er billigst og det tror jeg ikke kommer til å endre seg, sier Berge.

NRK har vært i kontakt med Wizz Air, men de har ikke svart på våre spørsmål om oppstarten.

– Kommer inn med kirurgisk presisjon

Hos Landsorganisasjonen, LO, er medlemmene i luftfarten bekymret når de ser Wizz Air komme inn på de rutene innenlands som har størst overskudd.

LO skal følge Wizz Air veldig nøye, opplyser første nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, Foto: Thor-Albert Frøsland / NRK

– Særlig når de kommer inn når våre egne aktører er så utsatt. Det er kritisk, sier Peggy Hessen Følsvik, første nestleder i LO.

Hun forklarer at det handler om folk som jobber i flyselskap. Hun mener SAS og Norwegian vil bli utsatt for press på lønn og arbeidsvilkår, fordi Wizz Air jobber etter helt annen standard enn i Norge



– De kommer inn på markedet med kirurgisk presisjon. I Norge bruker vi fly nærmest som kollektivtrafikk. Wizz Air peiler seg inn på ruter som er populære i Norge. Og det tar overskudd bort fra andre selskaper som trenger inntekter sårt for å overleve, mener Følsvik.

Følsvik runder av med å si at LO skal følge Wizz Air veldig nøye når de nå skal etablere to norske baser.

– I det øyeblikket de ansetter folk på norsk jord, skal vi være der for å verve norske ansatte, og sørge for at de får gode lønns- og arbeidsvilkår, sier hun.

Wizz Air har gjort det klart at de ikke vil inngå tariffavtaler med fagforeninger. Det har ført til motstand i fagbevegelsen, og mange fagforbund vil nekte sine ansatte å bruke selskapet til jobbreiser. Statsminister Erna Solberg, har sagt at hun ikke vil fly med selskapet. Wizz Air-sjefen er kritisk til flyboikott.