Wizz Air åpner base i Trondheim

Det ungarske flyselskapet Wizz Air dobler satsingen på Norge med ny base i Trondheim og sju nye innenriksruter.

Det ble kjent torsdag, da konsernsjef József Váradi i det ungarske flyselskapet Wizz Air møtte pressen i et digitalt møte.

– Vi dobler innsatsen. Vi er veldig glade for responsen fra markedet og forbrukerne, sier Váradi.

Fra Trondheim skal flyselskapet ha innenriksruter til Stavanger, Bodø og Tromsø. I tillegg annonserte Wizz Air innenriksruter mellom Tromsø og Bodø, Tromsø og Stavanger, og nye ruter fra Oslo til Ålesund og Bodø.

Selskapet vil fly de nye rutene fra 17. desember. Prisene vil begynne på 99 kroner.

Base i Oslo

Knapt to uker har gått siden det ungarske flyselskapet meldte at det ville satse på innenriksruter i Norge.

Fra 5. november flyr selskapet disse rutene:

Oslo – Bergen (fire ganger daglig)

Oslo – Trondheim (to ganger daglig)

Oslo – Tromsø (fire ganger daglig).

Prisen skal begynne på 199 kroner og selskapet skal plassere to fly på Gardermoen.

Siden 2006 har Wizz Air etablert vært på Torp Lufthavn med flere avganger til og fra Øst-Europa.

På spørsmål fra NRK om konsernsjefen føler at selskapet har blitt tatt godt i mot i Norge, svarer han slik:

– Jeg ville ikke klassifisert det som en ekteskapsinvitasjon, sier Váradi.

– Når du blir invitert til ekteskap føler du kjærlighet, og det føler jeg ikke for øyeblikket, utdyper han.

Flere fagforeninger boikotter

Flere fagforeninger har uttrykt sterk skepsis til flyselskapet siden det ble kjent at Wizz Air åpner base på Gardemoen. Onsdag meldte bransjeorganisasjonen Lederne at den ville boikotte Wizz Air.

Lederne har selskap av YS, Industri Energi og Nito, som fra før har fattet samme avgjørelse.

Boikotten kom fordi Váradi har uttalt at selskapet er «et flyselskap uten fagforeninger» til E24. I forrige ukes spørretime på Stortinget støttet også statsminister Erna Solberg en boikott av flyselskapet.

Under møtet sier Váradi at det er stater, ikke selskaper som Wizz Air, som gir arbeidstakere sine rettigheter, og at selskapet respekterer de lovene og reglene som er i de markedene de etablerer seg i.

– Vi krysser broen når vi kommer til den, men vi nekter ingen rettighetene sine, sier Váradi på spørsmål om hvordan selskapet potensielt vil håndtere at ansatte vil organisere seg.