I en pressemelding torsdag henvender direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, seg i klartekst til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol:

– Jeg stoler på at Ingvild Kjerkol ser forbi tilsynets fraråding, sier Blyverket.

Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, er kritisk til Mattilsynets anbefalinger. Foto: John Trygve Tollefsen

Hun sikter til Mattilsynets anbefalinger av tiltak for å begrense inntak av energidrikker hos barn og unge. Den ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet i desember 2023.

Statsråd Ingvild Kjerkol har ikke besvart NRKs henvendelse. Istedenfor svarer departementet. Les svaret under.

Ønsker mindre inngripende vedtak

I rapporten skriver Mattilsynet at de, etter en helhetsvurdering, ikke anbefaler restriksjoner som aldersgrense for hvem som skal kunne kjøpe og selge energidrikker.

Det kan da se ut som de har snudd siden 2019. Da sa de at en lovpålagt aldersgrense burde vurderes dersom inntaket økte blant barn og unge. Det har det gjort, ifølge blant annet en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet.

– Vi hadde lignende anbefalinger i 2019 som vi har nå. Vi er helt enige i at inntaket av energidrikker blant barn og unge må ned. Det er kjempeviktig, sier seksjonssjef for kjemisk mattrygghet ved Mattilsynet, Are Sletta.

Seksjonssjef for kjemisk mattrygghet ved Mattilsynet, Are Sletta. Foto: Mattilsynet

– Oppdraget vårt var å vurdere alle mulige tiltak som kan få ned koffeininntaket. Da gjelder det for oss som forvaltningsmyndighet å starte på de minst inngripende tiltakene først, fortsetter han.

Til NRK sier Forbrukerrådet at de vil «innstendig anbefale at helseministeren legger anbefalingen fra Mattilsynet pent i en skuff».

– Det henger ikke på greip når vi ser at forbruket øker så mye som det har gjort og debutalderen for å drikke energidrikk stadig går ned, sier Blyverket.

NRK har gjentatte ganger bedt om et intervju med statsråd Ingvild Kjerhol.

Departementet har fått flere spørsmål de ikke har besvart. Se spørsmålene under.

Istedenfor skriver statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt at på «generelt grunnlag er regjeringen bekymret for den økende bruken av energidrikk blant barn og unge».

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Esten Borgos

– Vi vil sette oss godt inn i anbefalingene Mattilsynet kommer med og begrunnelsene for disse, skriver Bjørkholt i en e-post. Rapporten er en av flere som departementet vil måtte se på før de konkluderer, fortsetter han.

NRKs spørsmål: Ekspander/minimer faktaboks Hva sier dere til Forbrukerrådets oppfordring til helseministeren?

Forbrukerrådet er veldig klar i sin kritikk av Mattilsynet, anbefaling av 16-årsgrense og oppfordring til Kjerkol. Hvordan vil dere vurdere Forbrukerrådets anbefaling?

Hvordan skal anbefalingene fra Mattilsynet som kom inn i desember vurderes?

Hva er saksgangen videre?

Hva er status på vedtaket i Stortinget fra mai om å innføre forbud mot salg av energidrikk til barn under 16 år?

Hvor står helseministeren i spørsmålet om aldersgrense, og når kan vi se et resultat?

Flertallet yngre drikker energidrikk

En ny rapport fra Folkehelseinstituttet, som Mattilsynet er kjent med, viser at energidrikker er blitt vanlige fra 13-årsalderen. 58 prosent av elever på ungdomsskolen og 72 prosent på videregående skole drikker energidrikker.

Mens Stortinget fikk flertall for å innføre 16-årsgrense for kjøp av energidrikk i mai, og ekspertgruppen som gir Helsedirektoratet kostholdsråd foreslår 18-årsgrense, anbefaler Mattilsynet «en generell kunnskapsheving om energidrikker og koffein både blant barn, unge og voksne». I tillegg til blant annet restriksjoner for markedsføring mot unge.

– Hva legger dere i «generell kunnskapsheving» her?

– Koffein kan ha uheldige effekter på barn og unge, og er heller ikke ment for barn og unge, så tanken er at et økt kunnskapsnivå vil bidra til å begrense og forhindre negative helsekonsekvenser ved høyt inntak av koffein. Det kan være flere ting: Pålagt eller frivillig. En del kan næringen gjøre selv, en del kan myndighetene gjøre, sier Sletta.

Vil ikke forskjellsbehandle

Mattilsynet skriver i anbefalingen at tiltak som ikke «forskjellsbehandler» næringsmidler med høyt koffeininnhold anbefales før tiltak som kun gjelder energidrikke.

– Hvorfor skal ikke energidrikke behandles annerledes, når det er populært blant og brukes av barn og unge, i motsetning til for eksempel kaffe?

– Det er mange produkter der ute som inneholder koffein. Det er også iskaffe, iste, kakao og andre lett tilgjengelige varer som inneholder koffein. Vi anbefaler nærmere overvåkning for å finne ut hvor stor andel som kommer fra energidrikke, sier Sletta i Mattilsynet.

Han understreker at det er helt opp til Helse- og omsorgsdepartementet hvilke anbefalinger de vil følge.

FHI anbefaler i sin rapport et overvåkningsprogram for å følge med på forbruket av koffeinholdig mat og drikke blant barn og unge. Dette støtter Mattilsynet.