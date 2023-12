FHI slår alarm om barn og unges bruk av energidrikk

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En ny rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser en betydelig økning i bruk av energidrikk blant barn og unge i aldersgruppen 10-18 år.

Nesten halvparten av barn og unge som bruker energidrikker har opplevd negative helseeffekter som skjelving, rastløshet og søvnvansker.

Rapporten viser at både andelen unge som drikker energidrikker og hvor ofte de drikker det har økt i perioden 2017–2022.

FHI har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å skissere hvordan myndighetene kan følge med på utviklingen i forbruket av matvarer med koffein, inkludert energidrikker blant barn og unge. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Vi synes rapporten er bekymringsfull, sier Marianne Hope Abel ved Folkehelseinstituttet.

Hun viser til at koffein er et sentralstimulerende og avhengighetsskapende stoff.

Dette kan påvirke søvn hos barn- og unge, men også gi andre negative helseeffekter.

Noen oppgir også symptomer på avhengighet.

– Det skal kun en boks energidrikk til, så er barn og unge over tålegrensen for koffein, sier Abel.

Barn og unge drikker mer

Marianne Hope Abel ved Folkehelseinstituttet er bekymret. Foto: Monica Ruiz Biern / NRK

55 prosent av elevene på ungdomstrinnet og videregående drakk energidrikk i 2019. I 2022 har tallet økt til 64 prosent.

– En boks med fem desiliter energidrikk er den vanligste porsjonsstørrelsen. Den inneholder en koffeinmengde som overstiger tålegrensen for søvnforstyrrelser hos barn og unge, og tålegrensen for generelle negative helseeffekter hos de som veier under 53 kilo, sier Abel.

Bryr seg ikke så mye

Tuva Hemstad Jensen går i tredje klasse ved Porsgrunn videregående skole. Hun sier hun drikker energidrikk minst tre ganger i uka. Om hun jobber ved siden av skolen blir det kanskje mer.

Tuva Hemstad Jensen drikker energidrikk ganske ofte. Foto: Veronica Westhrin / NRK

– Det er jo ikke bra å drikke dette, men jeg skjønner hvorfor ungdommen gjør det. Det smaker jo digg. Jeg har det sånn at jeg sliter med å få sove innimellom, men jeg vet jo ikke om energidrikk er grunnen.

Hun leser innholdsfortegnelsen bak på boksen hun drikker av.

– Det er litt skummelt, for jeg vet ikke hva alt er. Likevel drikker jeg energidrikk hver dag, og det viser vel at jeg kanskje ikke bryr meg så mye om hva jeg får i meg, sier hun.

Etablerer et overvåkningsprogram

Våren 2023 fikk Folkehelseinstituttet i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å skissere hvordan myndighetene på en hensiktsmessig måte kan følge med på utviklingen i forbruket av matvarer med koffein, inkludert energidrikker blant barn og unge.

– Dette blir et viktig arbeid. Særlig om det skal innføres tiltak for å begrense inntaket av koffein hos barn og unge, sier Marianne Hope Abel ved Folkehelseinstituttet.

Barn og unges bruk og frekvens av energidrikk 2017-2022 (ungdomstrinn og videregående) År 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Antall spurt 101421 66017 110877 2277 12019 9381 Drikker energidrikk (uansett hyppighet 54% 53% 55% 57% 61% 64% Drikker det minst ukentlig 27% 28% 30% 32% 38% 43% Drikker det daglig (èn eller flere ganger) 2,6% 3,3% 3,3% 3,8% 5,2% 6,2% Drikker det flere ganger om dagen 1,4% 1,7% 1,6% 2,2% 2,6% 3,0% Gjennomsnittlig frekvens, ganger per uke (hele utvalget) 0,9 1,0 1,0 1,2 1,6 1,7 Gjennomsnittlig frekvens, ganger per uke (blant dem som drikker) 1,7 1,9 1,9 2,2 2,5 2,7

Blant ungdom som svarte at de drakk energidrikk i 2022 var gjennomsnittlig frekvens 2,4 ganger per uke på ungdomstrinnet og 3,1 ganger per uke i videregående skole.

Oliver Øvald og Victor Oxum går begge på Idrettslinja ved Porsgrunn videregående skole. De sier de drikker energidrikk tre til fire ganger i uka.

– Vi drikker det fordi det er digg, men vi drikker det mest på skolen.

– Har dere lest innholdsfortegnelsen bak på boksen?

– Ja, men vi kommer ikke til å slutte å drikke energidrikk, sier de.

Oliver Øvald og Victor Oxum skal fortsette å drikke energidrikk. Mikkel Tobiassen velger å drikke vann. Foto: Veronica Westhrin / NRK