Barnebarna opplevde «et helvete» med IS: – Skal få vokse opp i et miljø med kjærlighet

Galvez fikk bred omtale i skandinaviske medier, da det tidligere i år ble kjent at han hadde tatt seg til Syria, for å hente hjem sine syv barnebarn. Barna hadde datteren Amanda fått med den norsksvenske IS-krigeren Michael Skårmo.

Turen fra al-Hol-leiren i Syria, videre til Erbil i Irak og hjem til Skandinavia ble lang og nervepirrende, forteller bestefaren.

– Da vi endelig landet i Sverige, ropte både jeg og barna i kor: «Frihet!»

Galvez legger ikke skjul på at hans barnebarn har opplevd «et helvete» i IS-kontrollerte områder: Den eldste sønnen har blant annet fortalt at han ble vitne til at faren ble skutt og drept.

Foreløpig snakker Galvez lite med barna om hva de har opplevd.

– Jeg lar det bli en del av en naturlig konversasjon. Den største gutten har fortalt at han så sin pappa dø. At han ble skutt i nakken. Han sier at «mammaen også er i himmelen». De mindre barna tror at mamma og pappa er på sykehuset, og at de kommer tilbake. De har ikke fortalt så mye om det som har skjedd, og jeg vil ikke presse det fram heller, sier Galvez.

Galvez sier han foreløpig har snakket lite med de syv barna om det de har opplevd i Syria. Foto: Privat / Privat

Hus med hage

En drøy måned etter hjemkomsten møter NRK Galvez i Slottsskogen i Göteborg, blant blomster og lekende barn.

– Her vil jeg ha alle de syv barna springende rundt, så de kan oppleve frihet, i dette landskapet.

Bestefaren sier han har vært sammen med barna døgnet rundt siden hjemkomsten i april. Barnebarna bor nå i «et stort hus med hage» i Gøteborg, forteller Galvez.

Før det hadde de foreldreløse barna, som er mellom et og åtte år gamle, tilbrakt flere måneder i en overfylt flyktningleir.

Da NRK besøkte i leiren i mars, var forholdene svært vanskelige.

– Jeg var veldig glad for å treffe dem, og se at alle syv levde. Men de var veldig underernærte og syke. Uansett hva jeg snakket med dem om, så sa de hele tiden at de var sultne, forteller Galvez.

Foreløpig bor de syv barna i et hus med en liten hage i Göteborg. Galvez sier han ikke har kapasitet til å ta seg av alle syv i fremtiden. Foto: Kristin Grønning / NRK

Sa unnskyld til kurderne

Galvez' datter og «svigersønnen», norsksvenske Michael Skårmo, er begge døde i dag. Paret tok med seg fire barn til krigen i Syria, og fikk senere tre til i løpet av krigen. Målet deres var å få 10 barn.

Galvez sier han måtte overbevise kurdiske myndigheter for å få lov til å ta med barna ut av al-Hol-leiren. Han ba også om unnskyldning for datterens IS-støtte.

– De sa de skulle hjelpe meg. Men først ville de at jeg skulle besøke en gravplass, så jeg kunne se alle de unge soldatene som hadde dødd, forteller Galvez.

De syv barnebarna til Galvez oppholdt seg på det overfylte al-Hol-mottaket i Syria i flere måneder, før de ble hentet. Foreldrene var døde. Foto: Christine Svendsen / NRK

– Utgjør ingen trussel

Historien om Galvez og barnebarna har inngått i en større debatt om hvilket ansvar skandinaviske myndigheter har for barna til IS-krigere.

Den svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp har blant annet uttalt at et «hull» i svensk terrorlovgivning gjør at det ikke er trygt å hente IS-barn – med foreldrene – hjem til Sverige.

Norsksvenske Michael Skråmo tok med seg fire barn til Syria, der han ble far til ytterligere tre barn med datteren til Patricio Galvez, Foto: Privat

Galvez sier til NRK at barnebarna ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko.

– Jeg kjenner meg trygg. Så lenge barna vokser opp i et miljø med kjærlighet, der de kan få andre opplevelser enn det de hittil har fått. Om de vokser opp med kjærlige vurderinger, så tror jeg ikke det er knyttet noen risiko til det de ønsker i fremtiden, sier Galvez, og legger til:

– Det kunne ha vært en risiko om de hadde vokst opp i den konteksten, i Syria. Vokser de opp her, er det ikke det.

Patricio Galvez snakker med NRKs reporter i Slottsskogen i Göteborg. Foto: Kristin Grønning / NRK