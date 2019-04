Michael Skråmos svigerfar i Syria – traff barnebarnet sitt for første gang

Det er den svenske kringkasteren SVT som lørdag forteller at Patricio Galvez har truffet det yngste av sine sju barnebarn i Syria.

Galvez er far til Amanda Gonzales, som i 2014 sammen med sin mann, norsk-svenske Michael Skråmo, sluttet seg til terrorgruppen Den islamske staten (IS) i Syria.

Drept i IS-kamper

Amanda Galvez ble drept i et granatangrep i januar 2019, mens Michael Skråmo ifølge sin mor, ble drept i sluttkampene mot IS i nå i mars.

De to hadde med seg fire barn da de dro for å slutte seg til IS. Seinere har de fått ytterligere tre barn.

Patricio Galvez bor i Göteborg, og fikk endelig i slutten av denne uken de nødvendige tillatelsene til å dra inn i Syria for å forsøke å finne sine barnebarn.

De tre yngste barna er underernærte og lagt inn på syrisk sykehus. Foto: Nadia Al Faur

Vil ta med barna hjem til Sverige

Ifølge SVT var det på et sykehus Patricio Glavez for første gang fikk se sitt yngste barnebarn.

– Da jeg så ham liggende der så det ut som om han var halvdød, men han bare sov. Jeg tok han opp og da begynte han å gråte litt. Jeg tok ham på fanget og begynte å prate på svensk med ham. Da åpnet han sine sorte blå øyne og begynte å stirre på meg, sier Patricio Galvez til SVT.

– Jeg sa til ham at morfar skal hente deg «gubben», og da begynte han å le. Jeg gråt og alle i rommet gråt, forteller Patricio Galvez til SVT.

Patricio Galvaz har sagt at han vet hvor seks av de sju barnebarna hans befinner seg. En jente på fem år vet han foreløpig ikke hvor er. Han har sagt at han ønsker å ta med seg barna tilbake til Sverige.

SE VIDEO: Patricio Galvez har pakket med seg klær og ernæringstilskudd for å ta seg av sine sju barnebarn som sitter fast i Syria. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Patricio Galvez har pakket med seg klær og ernæringstilskudd for å ta seg av sine sju barnebarn som sitter fast i Syria.