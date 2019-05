Her sendes norsk hjelp til IS-kvinner og deres barn

På en sandslette nordøst i Syria ligger flyktningleiren Al Hawl. I den overbefolkede leiren bor det over 73.000 personer, både flyktninger og IS-kvinner og deres barn.

Minst 15 personer med norsk statsborgerskap eller tilknytning er internert i leiren.

En av de norske IS-kvinnene i Al Hawl-leiren i Syria. Det eldste barnet til kvinnen skal ha en alvorlig lungesykdom, som er dødelig uten behandling. Foto: Christine Svendsen / NRK

Da NRK besøkte i leiren i mars, var forholdene svært vanskelige. Nå mener Leger uten grenser at det er en humanitær krise i Al Hawl. Over 200 barn har mistet livet i leiren, og ifølge organisasjonen har flere kvinner og barn dødd av sykdommer som kan behandles.

I all stillhet har Norges Røde Kors arbeidet for å få på plass et feltsykehus i Al Hawl, sammen med Syrisk Røde Halvmåne og den Internasjonale Røde Kors-komiteen.

Etter å ha fått de nødvendige tillatelsene, lettet et lastefly fra Oslo lufthavn torsdag i forrige uke.

Om bord var 1425 kasser, som nå er pakket opp og satt sammen til et avansert feltsykehus med intensivavdeling og operasjonsrom. Sykehuset har 30 sengeplasser og er på størrelse med en fotballbane.

Her settes sykehuset opp i leiren Al Hawl. Bildet er tatt av Røde Kors. Foto: Olav A. Saltbones / Røde Kors

Ubehandlede skader

Kari Schrøder Hansen er spesialist i generell kirurgi, og teamleder for gruppen som bygde opp feltsykehuset.

Hun forteller at sykehuset er satt opp til å gi kirurgisk behandling.

Kirurg og teamleder Kari Schrøder Hansen ledet gruppen som har satt opp feltsykehuset i Al Hawl. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Mange i leiren har skader som er ubehandlet. De har vært i ekstreme situasjoner, i krig, og trenger hjelp utover det vanlige, sa Hansen til NRK like før hun reiste til Syria.

– Mange pasienter har vært med i terrorgruppa IS. Hvordan ser du på det?

– Det er helt ukomplisert. Vi behandler alle, uavhengige om de har vært krigere eller ikke, svarer Hansen.

– Skal dere bistå norske myndigheter med å DNA-teste norske barn?

– Dette er ikke vår oppgave. Vi skal gi helsehjelp til alle uavhengige om de er norske eller syriske. Vi skal ikke jobbe spesifikt med de norske, sier Hansen til NRK.

Ifølge FN er det nå 73.782 personer i Al Hawl. Leiren er dimensjonert for mellom 10.000 til 20.000 personer. Foto: Christine Svendsen / NRK

Tre feltsykehus i leiren

De norske IS-kvinnene blir holdt i det såkalte «annekset». Dette er en separat del av leiren, der utenlandske IS-kvinner og deres barn er internert.

I denne delen av leiren kan ikke kvinnene bevege seg fritt, noe som betyr at de ikke har samme tilgang som andre til det medisinske tilbudet i leiren. Frivillige organisasjoner har heller ikke full tilgang til denne delen av leiren.

Teamleder Kari Schrøder Hansen i Norges Røde Kors, sier til NRK at Syriske Røde Halvmåne er blant de som henviser pasienter til sykehuset.

– Vi kommer til å gi helsehjelp til alle, uansett hvem de er, sier Hansen.

Koster 45 millioner

Ifølge en fersk oppdatering fra FN er det nå tre feltsykehus i leiren. Det vil føre til at tilgangen til livreddende helsehjelp blir betydelig bedre enn tidligere.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier leiren er overfylt og at det er stor mangel på medisinsk hjelp. Foto: Siri Saugstad / NRK

Røde Kors bruker 45 millioner kroner på feltsykehuset. 35 millioner kroner er bevilget av Utenriksdepartementet.

– Vårt håp er at det skal kunne bidra til å bedre helsesituasjon i Al Hawl. Det er viktig fordi den er prekær for mange. Vi håper også det vil føre til at de som sitter i leiren får hjelp raskere, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til NRK.