Baneheia-saken: Jan Helge Andersen vil følge rettssaken på videolink

Det har gått 24 år siden drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand.

Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt. Han sonet mer enn 20 år i fengsel etter at han ble utpekt som hovedmannen av kameraten Jan Helge Andersen.

Saken ble gjenåpnet og nå er Andersen stilt til ansvar for drapene på begge jentene.

Forsvarer Svein Holden ønsker ikke å kommentere Andersens ønske om fysisk fravær, men bistandsadvokaten til de etterlatte bekrefter at dette har vært et tatt opp i et forberedende møte.

– Det er et tema hvor mye Jan Helge Andersen skal følge av saken, sier bistandsadvokat Håkon Brækhus til NRK.

– Han ønsker ikke selv å være så mye til stede fysisk i rettssalen.

Etter det NRK forstår er det ikke sendt inn en formell begjæring om at Andersen skal få følge saken på videolink, så retten har ikke tatt stilling til dette spørsmålet.

I loven står det at tiltalte skal være til stede under rettssaken, men kan kan få tillatelse til ikke å være til stede etter sin egen forklaring.

Jan Helge Andersen under rekonstruksjonen etter drapene. Foto: Politiet

På link hjemmefra?

Det er satt av 40 dager til saken i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes.

Tre av dagene er foreløpig satt av til Andersens forklaring. Potensielt kan han dermed slippe oppmøte i 37 dager, dersom han ber om fravær og får dette innvilget.

Brækhus sier at det er opp til retten å avgjøre dette.

– Det er snakk om at han eventuelt følger saken på videolink, sier Brækhus.

Statsadvokat Johan Øverberg vil ikke kommentere Andersens tilstedeværelse i retten.

Stine Sofie Sørstrønen (til venstre) og Lena Sløgedal Paulsen fotografert under en båttur i 1998. Foto: PRIVAT / NTB scanpix

Dette er Baneheia-saken Ekspander/minimer faktaboks * Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnet to dager senere. * Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring (10 års minstetid) og 19 års fengsel. * Kristiansen ble dømt for voldtekt og drap på begge jentene. Andersen ble dømt for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen. Han pekte ut Viggo Kristiansen som hovedmannen bak drapene. * Andersen tilsto – Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig * Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fikk saken på sitt bord for sjuende gang sommeren 2017. * I februar 2021 bestemte kommisjonen at Viggo Kristiansen får ny prøving av straffesaken. * Fredag 21. oktober besluttet riksadvokat Jørn Maurud at han vil gå til lagmannsretten med beskjed om at Viggo Kristiansen skal frifinnes for drapene og overgrepene som han ble domfelt for.

Tingretten bekrefter

Tingrettsdommer Tor Christian Carlsen opplyser at det har vært et uformelt møte på Teams mellom aktørene i saken.

Temaet for møtet, som fant sted 22. januar, var hvordan saken skal gjennomføres. Mer i detalj vil ikke Carlsen gå.

Bistandsadvokat Brækhus sier til NRK at det fra deres side er et ønske at Andersen er i retten under saken.

– Når det gjelder tilstedeværelse er det alltid ønskelig at tiltalte er mest mulig til stede, sier Brækhus.

SVARER: Bistandsadvokat for de etterlatte Håkon Brækhus møter pressen utenfor Oslo tinghus i fjor. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Sikkerhetsopplegg

Riksadvokaten tiltalte Jan Helge Andersen for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) i midten av januar.

Brækhus ønsker ikke å gå inn på årsaken til Andersens ønske om videolink.

Etter det NRK forstår handler Andersens tilstedeværelse i Sandnes også om sikkerhetsopplegget rundt ham i løpet av de totalt åtte ukene rettssaken skal gå.

Bakgrunnen for begjæringen om gjenåpning av saken mot Andersen var nye funn av DNA som stemmer overens med Andersens fra ulike steder på kroppen eller klærne til Lena Sløgedal Paulsen.