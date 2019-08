Bærum-siktede vil ikke la seg avhøre: Hyllet masseskytinger på nettet

En ung, norsk mann er siktet etter en skyteepisode på Noor Islamic Center i Bærum, kjent som «Bærums-moskeen», lørdag ettermiddag.

Lørdag kveld ble det også kjent at en ung kvinne var funnet død i en bolig i Bærum. Kvinnen har ifølge politiet en familierelasjon til den unge mannen,

Mannen i 20-årene er nå siktet for både drap og drapsforsøk. Politiet opplyste lørdag at de hadde funnet «flere våpen» inne i moskeen.

Den siktede skal ha blitt overmannet av en moskégjenger i 70-årene, ifølge forstander Irfan Mushtaq i Noor Islamic Center, før han ble pågrepet av politiet og overført til politiarresten.

– Ikke tatt stilling til siktelsen

Allerede natt til søndag ble mannen avhørt om hendelsen i moskeen og drapssiktelsen. Advokat Audun Beckstrøm møtte siktede på vegne av oppnevnt forsvarer Unni Fries i natt. NRK har forsøkt å ringe Fries, som svarer på SMS.

– Det har vært gjennomført et kort avhør. Det er alt jeg vil si nå, skriver Fries.

I en pressemelding fra Oslo politidistrikt skriver politiet imidlertid at siktede ikke har ønsket å la seg avhøre av politiet.

– Han har derfor ikke tatt stilling til siktelsen. Etterforskningen av hendelsene har pågått i hele natt og fortsetter i dag, sier Rune Skjold, fungerende enhetsleder.

Skjermdumper NRK har tilgang til, viser at en mann med samme navn som den siktede la ut et innlegg i ett nettforum noen timer før skyteepisoden i moskeen i Bærum. I innlegget skriver brukeren blant annet at han er «utvalgt av «Saint Tarrant», en referanse til Brenton Tarrant. 28 år gamle Tarrant var hovedmannen bak angrepet mot to moskeer i Christchurch på New Zealand 15. mars 2019.

I en tegning i innlegget omtaler brukeren også to andre personer. Den første er 19-åringen som skal ha drept én person og skadet tre andre i et angrep mot en synagoge i San Diego, USA i april i år.

I tegningen omtales også Patrick Crusius. Crucius er siktet for å ha skutt 22 mennesker i El Paso tidligere i august. I manifestet Crucius etterlot seg skrev han blant annet at han ville drepe meksikanere, ifølge Washington Post.

SKREMT: Styremedlem og forstander Irfan Mushtaq i al-Noor Islamic sier mannen som løsnet skudd i en moské i Bærum ble overmannet av en mann i 70-årene.

Etterforsker nettaktivitet

I innlegget lagt ut noen timer før skytehendelsen i Bærum, avslutter brukeren med samme navn som den siktede med «Valhall venter». Innlegget ledsages av et bilde i det som ligner en jakke med kamuflasjemønster og maske, og det som ser ut til å være løpet på et våpen.

Forstander Irfam Mushtaq opplyste lørdag at mannen som løsnet skudd hadde på seg uniform, hjelm og «to haglelignende pistoler».

Oslo-politiet bekrefter at den siktedes nettaktivitet er et tema for etterforskningen.

– Vi har en omfattende etterforskning i gang og politiet er kjent med meldinger som den pågrepne har lagt ut i sosiale medier, blant annet på diskusjonsforum. Nettaktiviteten hans er noe av det vi jobber videre med, sa Rune Skjold, fungerende enhetsleder i Oslo politidistrikt, til NRK lørdag kveld.

NRK har spurt Oslo-politiet helsetilstanden til den siktede, og om det kan være aktuelt å gjennomføre en tilregnelighetsvurdering av siktede. Disse spørsmålene er ikke besvart i pressemeldingen sendt ut søndag morgen.

Forsvarer Unni Fries ønsker ikke å kommentere om den siktedes nettaktivitet har vært et tema i nattens avhør.

– Vil ikke kommentere det, skriver Fries i en SMS.

Nabo: – Ordentlig gutt

NRK har snakket med naboer til boligen der det sent lørdag ble funnet en død kvinne. En kvinne som kjenner familien til siktede godt, beskriver siktede som en «ordentlig gutt», som av og til hjalp henne med praktiske gjøremål.

En annen person, som har kjent siktede og hans familie fra oppveksten, beskriver sier mannen var «svært oppegående» da han var yngre.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sa til NRK i går at de følger situasjonen tett.

– Vi følger med på hva som skjer og gjør fortløpende vurderinger. Det er for tidlig å trekke konklusjoner, men vi følger med, sier Martin Bernsen, informasjonssjef i PST.

I pressemeldingen sendt ut søndag morgen skriver politiet at det man har økt bemanningen for å øke beredskapen og sikre id-feiringen.

– Vi har ingen opplysninger nå som skulle tilsi at dagens planlagte arrangementer ikke kan gjennomføres. Vi har iverksatt ulike forebyggende tiltak både synlige og ikke synlige, sier Jan Eirik Thomassen, politiinspektør i Oslo politidistrikt.

Politiet har varslet at det vil bli en ny pressekonferanse i saken rundt klokken 13.00.

Politiet hadde meg seg en bomberobot til al-Noor Islamic Centre-moskéen i Bærum lørdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix