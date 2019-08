Ung kvinne funnet død i bolig – etterforskes som mulig drap

SISTE: Den siktede mannen er overført til politiarresten, og ifølge politiet vil han bli forsøkt avhørt i natt om både hendelsen i moskeen og drapet.

I familie

Ved 20.30-tiden lørdag kveld sperret politiet av et område rundt en bolig ved Eiksmarka i Bærum. Huset ble undersøkt i sammenheng med skytingen på Al-Nor Islamic senter tidligere på dagen.

Klokken 23 bekreftet politiet de hadde funnet en død at kvinnen inne i boligen.

– Vi ser på dødsfallet som mistenkelig og etterforsker dødsfallet som et mulig drap, sier Rune Skjold, fungerende leder for Felles enhet for etterretning i Oslo-politiet.

AMBULANSE: Både politi og ambulanse utenfor åstedet på Eiksmarka i Bærum. Foto: Nadir Alam / NRK

Politiet bekrefter at det er en familierelasjon mellom den døde og den mistenkte. Ifølge politiet har den siktede og den døde kvinnen tidvis hatt felles bosted på adressen.

– Den unge kvinnen som ble funnet død på Eiksmarka har en familierelasjon til den pågrepne. Den døde ble funnet av politiet da vi tok oss inn i boligen hvor pågrepne bor. Den pågrepne er siktet for å ha drept henne, skriver politiet i en pressemelding natt til søndag.

PRESSEKONFERANSE OM MISTENKELIG DRAP: Politiinspektør Jan Eirik Thomassen og Rune Skjold, fungerende leder for Felles enhet for etterretning. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Politiet har funnet to våpen

Politiet opplyser at de tidligere har vært i kontakt med mannen som nå er siktet, men Skjold vil ikke kommentere hva slags forhold dette gjelder. Ifølge politiet er mannen i 20-årene ikke tidligere straffedømt.

Ved 16-tiden lørdag ettermiddag fikk politiet meldinger om at det var avfyrt skudd inne i Al-Nor Islamic senter i Bærum.

RYKKET UT: Huset til den siktede mannen ble undersøkt av politiet etter at han ble pågrepet etter skytingen ved Al-Nor Islamic senter tidligere på dagen. Lørdag kveld bekreftet politiet at det ble funnet en død kvinne inne i huset. Mannen i 20-årene er siktet for å ha drept henne. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Da vi kom dit var det en person som var overmannet av dem som var på stedet, opplyste seksjonsleder Rune Skjold under en pressekonferanse tidligere lørdag kveld.

Politiet sier til NRK at det ble funnet to våpen inne i moskeen.

Kort tid senere dro politiet til den mistenkte mannens bolig på Eiksmarka for å gjøre kriminaltekniske undersøkelser. Det var på denne adressen den avdøde kvinnen ble funnet.

Sjekker nettaktiviteten

Politiet sier de har iverksatt en omfattende etterforskning, og et av sporene som nå undersøkes, er den siktede mannens internettaktivitet.

– Vi er kjent med at han har lagt igjen en del meldinger på nett, sosiale medier og diskusjonsforumer. Dette vil vi kartlegge ytterligere. Vi ønsker også opplysninger fra publikum og oppfordrer alle som kan ha informasjon til å ta kontakt med sine politidistrikt, sier Skjold.

Politiet jobber med å finne ut om mannen tilhører et spesielt miljø. Foreløpig vil politiet ikke kalle det som har skjedd for terror, men de vil heller ikke utelukke det.

– Det er noe vi må etterforske, sier Skjold til NRK.

Setter inn ekstra mannskap

På søndag vil muslimer over hele verden ferie høytiden eid.

– I lys av eid kommer politiet til å sette ut ekstra mannskaper. Grunnen til det er at alle som deltar på feiringen skal føle seg trygge, sier Skjold.

Som et ekstra tiltak fra lørdag kveld har politiet bevæpnet alle politifolk i Oslo politidistrikt.

– Dette er et forebyggende og trygghetsskapende tiltak i forbindelse med arrangementene rundt eid, opplyser politiet.