– 75-åring tok kontroll på gjerningsmannen

Styremedlem og forstander Irfan Mushtaq i al-Noor Islamic senter i Bærum var hjemme hos seg selv da han fikk telefon om at noen hadde hørt lyder som minnet om skyting ved moskéen i Bærum lørdag ettermiddag.

Han kastet seg i bilen, og forteller at han ved innkjørselen til moskéen møtte et av medlemmene som var tydelig preget av situasjonen. Vedkommende snakket med politiet på telefonen.

Mushtaq ble informert om hva som hadde skjedd. Kun ti minutter før gjerningspersonen tok seg inn i moskeen, hadde det vært en bønn med 10 til 15 personer. De fleste hadde dratt fra stedet og det skal kun ha vært tre personer igjen.

– De satt seg for å lese koranen. Plutselig hører de en person som driver å skriker og de hører skudd.

Mushtaq overtok kontakten med politiet etter at han var blitt orientert av øyenvitnene.

– Jeg fortalte dem at en hvit mann med våpen hadde skutt seg gjennom glassdøra og inn i moskeens lokaler, sier Mustaq til NRK.

– Så patronhylser på bakken

Mushtaq bestemte seg for å gå på baksiden av moskeen for å få et bedre overblikk over hva som skjedde inne. Han forsto nå at et medlem av trossamfunnet fortsatt var inne i moskéen.

– Der inne så jeg at det lå en masse patronhylser strødd omkring, kanskje 15 til 20 patronhylser. Jeg så også en blodig person som satt oppå en annen mann. Med politiet på tråden løp jeg rundt og inn i moskeen.

– 75-åring tok kontroll på gjerningspersonen

Ifølge Mushtaq hadde to av de tre som var igjen i moskéen da gjerningsmannen ankom, løpt inn i lokalene. Men tredjemann, en 75-åring, ble igjen.

– Han reagerte raskt og tok kontroll på gjerningsmannen, og satt oppå han med strupetak.

Gjerningspersonen ble pågrepet av politiet da de ankom stedet kort tid etter.

– Hvis dette hadde skjedd ti minutter før, hadde det vært flere drepte personer, frykter Mustaq.

Politiet opplyser lørdag kveld at den skadde mannen skal være lettere skadet, og at de ikke er tegn på at han er truffet av skudd.

Eid på søndag

På søndag vil muslimer over hele verden ferie høytiden eid. Politiet vil vurdere om de skal sette inn ekstra sikkerhet.

– Vi vil gå gjennom om det kan være aktuelt å sette inn sikkerhetstiltak, sier seksjonsleder i Oslo-politiet, Rune Skjold.

Disse vurderingene skal gjøres lørdag kveld.

– Vi setter inn det vi kan for å sikre eid-feiringen, men vi har ingen opplysninger om noen farer ved eid. Vi antar at det er trygt å gå i moske i morgen, sier Skjold.