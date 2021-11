Ba Stortinget slette reiser Aftenposten ville ha innsyn i

– Jeg har det helt grusomt! Jeg gruer meg, sier Hege Haukeland Liadal til NRK rett før rettssaken i Oslo tingrett starter tirsdag morgen.

Liadal er tiltalt for å ha lurt til seg penger fra Stortinget gjennom en rekke feilaktige reiseregninger.

Aktor Monica Krag Pettersen Foto: Tonje Grimstad / NRK

Hege Haukeland Liadal erklærte seg deretter ikke skyldig etter at aktor Monica Krag Pettersen leste opp en omfattende tiltale.

Ba Stortinget stryke reiser Aftenposten ville se

Det var Aftenposten som 9. april 2019 avslørte jukset med reiseregninger.

Stortinget varslet Liadal om at Aftenposten hadde bedt om innsyn i hennes reiser.

Liadal ble i denne sammenheng bedt om å gi forklaringer på flere ting som fremstod rart.

Liadal svarte at noen av reisene må være lagt inn på feil dato, og ber om at regningene strykes og ikke utleveres til avisen. Hun skrev også at flere av reisene var lagt inn før reisen ble gjennomført, og det derfor kan ha blitt feil.

Det var Stortinget som anmeldte Hege Haukeland Liadal etter avsløringene i Aftenposten. Foto: Tore Ellingseter

Stortinget svarer at de ikke kan fjerne reiseregninger som er utbetalt og at Aftenposten vil få det innsynet de har bedt om.

Flere av disse reisene ble en del av tiltalen.

Aftenposten skrev at Hege Haukeland Liadal hadde lurt til seg over 60.000 kroner, med falske regninger.

Dagen etter trakk Ap-politikeren seg fra flere verv i partiet.

To dager etter avsløringen valgte Stortinget å anmelde Liadal.

Omfattende tiltale

Påtalemyndigheten tok i mars ut tiltale for grovt forsettlig bedrageri. Beløpet var på nesten dobbelt så mye, som det Aftenposten hadde funnet. Totalt er det snakk om rundt 118.000 kroner, ifølge tiltalen.

Tiltalen gjelder en periode på to år, fra september 2016 til oktober 2018, og 56 reiseregninger som Hege Haukeland Liadal har levert inn til Stortinget.

Ifølge tiltalen skal det ha vært mye galt med reiseregningene. Stortinget skal dermed ha dekket både utlegg Liadal ikke har hatt og utlegg hun ikke skulle ha fått dekket:

Påtalemyndigheten mener at rundt halvparten av reisene i tiltalen var oppdiktet og aldri fant sted.

Mange reiser skal ikke ha vært knyttet til jobben som stortingsrepresentant.

Dagsturer skal ha blitt meldt som reiser med overnatting.

Det skal ha blitt meldt inn krav om bilgodtgjørelse på turer hvor Liadal ikke hadde brukt egen bil.

Liadal skal ha krevd å få dekket reise og kost, når hun fikk gratis transport og middag.

Hun skal ha oppgitt at pendlerstrekningen tur/retur Haugesund - Oslo var 3800 km lengre enn den virkelig er.

En reise hun oppga som pendlerreise skal egentlig har vært en del av en Spania-ferie med familien.

– Uaktsomt, ikke straffbart

Liadals forsvarer Erik Lea ser frem til hennes frie forklaring som begynner senere tirsdag og også fortsetter på onsdag.

– Hun mener flere reiser er berettiget. Noen reiser skulle ikke vært innberettet til Stortinget. Noe er grovt uaktsomt, men det er ikke straffbart, sier Lea.

Liadals to forsvarere. Fra venstre Erik Lea og Eirik Helland. Foto: Tonje Grimstad / NRK

Selv om Liadal foreløpig ikke ønsker å si noe om saken til NRK, utover at hun har det grusomt, ga hun nylig en kommentar til lokalavisa.

– Jeg har gjort feil. Dummet meg ut. Jeg er ikke enig i alle feilene. Men det er jeg som har vært dum, og det er ingen andre å klandre enn meg selv, sa Liadal til Haugesunds Avis 23. oktober.

Ap-politikeren har erkjent straffskyld for grovt uaktsomt bedrageri, men ikke for grovt forsettlig bedrageri - som altså er det hun er tiltalt for.

Samtidig understreket hun at det aldri var noe bevisst forsøk på å berike seg selv.

Påtalemyndigheten mener altså at hun tvert imot har forsøkt å berike seg selv, og derfor har helt bevisst har gitt gale opplysninger. Det ble understreket i retten på tirsdag.

Les også: Liadal legger inn reiser i systemet før reisen finner sted

Les også: Stortinget iverksetter full skatterevisjon etter Ropstad-saken

Får etterlønn fra Stortinget under rettssaken

Liadal var ikke på fra Rogaland Aps nominasjonsliste til årets stortingsvalg.

Stortinget har dermed gitt henne etterlønn ut desember. Det meldte DN i oktober. Mye av denne perioden møter hun altså i Oslo tingrett tiltalt for bedrageri mot Stortinget.

Hege Haukeland Liadal og Jonas Gahr Støre i Haugesund under valgkampen i 2017. Hun ble ikke nominert til gjenvalg i 2021. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Det er satt av seks uker til saken. Siste dag i retten er 15. desember.