Stortinget politianmelder Liadal

Beslutningen om å anmelde stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal ble tatt på bakgrunn av opplysninger som er kommet frem de siste dagene knyttet til hennes reiseregninger, skriver Stortingets administrasjon i en pressemelding.



– Vi har gått igjennom denne alvorlige saken. Vi ber nå politiet sette i gang etterforskning for å få klarlagt hva som har skjedd. Vi vil da også få vite om det er grunnlag for straffeforfølgelse, sier Stortingets direktør, Marianne Andreassen.



Liadal er orientert om anmeldelsen. Hun har reist hjem til Rogaland og ønsker ikke å gi noen intervjuer, opplyser Arbeiderpartiet til NRK.



– Dette er en vanskelig dag for både Stortinget og Liadal. Vi er avhengige av tilliten fra våre velgere, og den må hver enkelt stortingsrepresentant gjøre seg fortjent til. Det er viktig at vi reagerer når det ser ut til at noen kan ha misbrukt ordningene, sier stortingspresident Tone W. Trøen.

– Strammer inn reglene

Stortingets presidentskap har i dag hatt møter om hva som blir konsekvensene for Ap-politiker Hege Haukeland Liadal.

Liadal landet torsdag morgen på Oslo Lufthavn etter å ha vært på delegasjonsreise til et møte i Den interparlamentariske union (IPU) i Qatar.

Hun dro deretter til Stortinget for å forklare seg.

Aftenposten avdekket at i reiseregninger for over 60.000 kroner, befant stortingsrepresentanten seg et annet sted enn hun utga. Som følge av saken har Liadal trukket seg midlertidig fra flere verv i Arbeiderpartiet.

Presidentskapet opplyser at de onsdag 10. april har gjort ytterligere innstramminger for representantenes reiser og økt åpenhet.

– Dette vil styrke kontrollen fremover, skriver de.

– Det er full åpenhet for offentligheten ned på bilagsnivå for våre reiseregninger, sier Trøen.