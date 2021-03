Hege Haukeland Liadal (Ap) tiltalt for grovt bedrageri

– Vi mener vi kan føre bevis for at hun har visst at disse reiseregningene ikke var korrekte, og at hun har levert inn disse for å få penger hun ikke hadde krav på.

Det sier statsadvokat Monica Krag Pettersen ved Statsadvokatembetet i Oslo og Akershus.

Tiltalen omfatter 61 reiseregninger inngitt i perioden september 2016 – oktober 2018. Samlet gjelder tiltalebeslutningen et beløp på noe over 115.000 kroner.

Statsadvokat Monica Krag Pettersen Foto: Per Øyvind Fange/NRK

– Dette er noe mer enn hun var siktet for, sier Krag Pettersen.

Liadal, som representerer Rogaland på Stortinget, er siktet for grovt bedrageri i forbindelse med en rekke reiseregninger som ble levert inn til Stortinget i perioden 2016 til 2018. Hun erkjenner straffskyld for grovt uaktsomt bedrageri, men ikke grovt forsettlig bedrageri.

Liadal ble anmeldt i april 2019, og politiet gjennomgikk 700 reiseregninger før de tok ut siktelse. Det skjedde i november.

Beklager på Facebook

I et innlegg på Facebook i kveld, skriver Hege Haukeland Liadal at hun igjen beklager:

Skjermdump fra Hege Haukeland Liadals Facebook-side Foto: Skjermdump Facebook

Krevde støtte til lokalt møte

Ifølge tiltalen, har Haukeland Liadal i over halvparten av tiltalepunktene, skrevet reiseregninger for reiser som ikke har funnet sted. Enkelte av reisene er private sammen med familien.

Hun har også urettmessig krevd at Stortinget dekket diett med overnatting og reiseutgifter for møter knyttet til hennes verv som styreleder i Rutebåten Utsira AS, og ikke til vervet som stortingsrepresentant.

Haukeland Liadal har også krevd dekket overnatting på reiser som bare varer en dag, eller for møter der hun har overnattet hjemme.

– Ikke gjort i vinnings hensikt

Haukeland Liadals forsvarer, Erik Lea mener tiltalen er noe uventet.

Advokat Erik Lea Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– De har holdt på i to år, de har hatt mange etterforskere på saken, og de har gått gjennom tusenvis av bilag. Så har de altså klart å finne feil ved 61 av dem.

Lea sier hans klient ikke har innrømmet å ha opptrådt klanderverdig og uaktsomt.

– Hun har erkjent at hun har gjort feil med en del av disse bilagene, Men hun har gjort det uaktsomt, hun har ikke gjort det med viten og vilje.

Ifølge advokaten har Haukeland Liadal tatt hele denne situasjonen overraskende bra hele tiden.

– Det har blitt et forferdelig maraton, og det blir nok ikke rettssak før til høsten. Det er slitsomt for min klient, sier Lea.

Rogaland Ap beklager

Leder i Rogaland Arbeiderparti, Torstein Tvedt Solberg, er kort i kommentaren.

Leder i Rogaland Arbeiderparti, stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Det er sterkt beklagelig at Hege har mottatt penger urettmessig fra Stortinget. Hun har selv sagt at hun vil gjøre opp for seg og at alt skal betales tilbake. Utover det kan vi bare avvente dom i saken.