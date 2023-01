– Denne gangen har vi valgt å ha Misjonen med både Antonsen og Golden slik vi har prøvd på før. Vi vet ikke hvordan det kommer til å gå, men vi satser på at det blir suksess og det starter nu, sa Golden da han introduserte første sang i radioprogrammet.

Etter sangen gikk duoen i gang med en ni minutter lang prat hvor Antonsen fortalte om tiden etter at han ble anmeldt for rasisme i november i fjor og tok pause fra offentligheten.

– Det har gått bedre før. Jeg har fått det siste opprykket fra idiot til kronidiot. Jeg stod til laud, sier Antonsen.

Dette er første gang Antonsen opptrer offentlig siden han la ut en beklagelse på Facebook 15. november i fjor da han ble politianmeldt for rasisme av Sumaya Jirde Ali.

Samme dag ble det klart at Antonsen ba om permisjon fra «Misjonen», og noen dager senere trakk han seg også fra TVNorge-programmet «Kongen befaler».

«Misjonen» sendes fra P4s lokaler på Hasle i Oslo. Foto: Philippe Bédos Ulvin / NRK

Vil ikke snakke om hendelsen

I Antonsens fravær har radioprogrammet vært omdøpt til Permisjonen, i dag tok Golden initiativ til å kalle det første studiostikket «Havarikommisjonen». På spørsmål om hvordan Antonsen har opplevd de siste ukene, svarer komikeren at det har vært vanskelig.

Han ønsker derimot ikke å utdype hva som skjedde i møte med Ali på et utested i Oslo i fjor høst.

– Jeg kan ikke begynne å snakke detaljert om hva som skjedde på Bar Boca den kvelden. For hver gang temaet kommer opp, går det kun ut over Sumaya. Jeg vil ikke at hun skal få noe mer dritt og sjikane på grunn av meg, sier Antonsen.

Han forteller at han har kjent på «de tre store s-ene»: Skam, skyld og selvforakt.

– Jeg har skammet meg noe voldsomt. Jeg gikk ikke ut av huset og ville ikke gå på butikken eller møte naboer. Jeg sier ikke dette for at det er synd på meg eller fordi jeg er et slags offer, sier Antonsen.

Rømte til Danmark

Komikeren forteller at han på et tidspunkt rømte til Danmark.

– Jeg satt innendørs i et par uker og skjønte at hvis jeg skulle tørre å komme meg ut av døra, så måtte jeg dra et annet sted. Jeg landet på å reise utenfor landets grenser, sier Antonsen.

Han kjørte i egen bil for å unngå å møte folk på flyplassen. Han tok inn på et motorveimotell ved Helsingborg.

– Jeg var fortsatt redd for å møte nordmenn. Jeg kjørte rundt på parkeringsplassen der og så etter biler med norske skilter. Jeg hadde ikke lyst til å møte noen som kjente meg igjen, sier Antonsen.

Antonsen dro videre til København dagen etter.

– Jeg dro til Kødbyen der jeg har vært før. Jeg hadde ikke helt kontroll på hvilken ukedag dette var. Det var jo helg, og det er mange nordmenn som reiser til Køben i helgene. Jeg oppdaget det da jeg gikk inn døra på hotellet og så at det nesten bare var nordmenn der. Da fikk jeg skrekken igjen, tok heisen opp til rommet og ble der i mer eller mindre fire dager, forteller han.

Han bestilte mat som han tok med på rommet og gikk tur på kvelden for å få frisk luft.

– Det hadde vært lurere å bli i Helsingborg, som jeg har hørt ikke er noe stort reisemål for nordmenn, sier Antonsen.

Fikk uønsket støtte

Sumaya Jirde Ali anmeldte Antonsen for rasisme i fjor høst. Hun ønsker ikke å la seg intervjue i dag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Antonsen forteller at han også har fått mye støtte i denne perioden, en støtte han sier han gjerne skulle vært foruten.

– Da denne saken ble kjent, visste jeg at jeg kom til å få støtte fra feil folk. Folk som er langt ute på høyresida med et forferdelig menneskesyn. De meldingene leste jeg ikke, forteller han.

– Jeg slettet alt jeg fikk av meldinger og leste ikke noe særlig på sosiale medier. Men jeg leste noen kritikker hvor det ikke var noe særlig til fordel for meg, forståelig nok.

– Verdens verste folk kommer ut og tar deg til inntekt for dem – og meg. Som om jeg plutselig hadde noe med det å gjøre. De glemte jo hudfargen min, tydeligvis, sier makker Johan Golden.

– Det har vært litt mye deg i monitor, Atle, så vi må rett og slett bare gå videre, sier Golden og avslutter seansen om rasismesaken.

– I og med at jeg nå endelig har papirer på at jeg er kronidiot, så får jeg en helt annen tyngde når jeg skal uttale meg om andres idioti, sa Antonsen før duoen gikk over til å diskutere våpendebatten innad i Rødt.

Saken henlagt

Rasismesaken mot Antonsen ble henlagt på bevisets stilling 18. november, men ble påklaget til Riksadvokaten av Antirasistisk Senter og Ali.

6. januar ble det kjent at Riksadvokaten ikke tok klagen til følge, og samme dag åpnet P4 for at komikeren kunne returnere til kanalen.

– En viktig avklaring i denne sammenheng er at Riksadvokaten i sin begrunnelse for henleggelse så tydelig konkluderte med at saken «må forstås som et lite vellykket forsøk på satire over rasisme», sa Antonsens advokat Marianne Klausen til NRK i bakkant av Riksadvokatens avgjørelse.

NRK var på plass utenfor P4s lokaler på Hasle i Oslo i morgentimene for å forsøke å få en kommentar fra Antonsen på vei til jobb. Vi har så langt ikke lykkes å få tak i ham.

Antonsen har heller ikke svart på telefonhenvendelser fra NRK

NRK har i formiddag også vært i kontakt med Sumaya Jirde Alis talsperson, men de ønsker ikke å kommentere Antonsens tilbakekomst.