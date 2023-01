Forsvarer: – Atle Antonsen er lettet over å bli trodd

Forfatter og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali anmeldte i november komiker Atle Antonsen (53) etter at han på utestedet Bar Boca i Oslo skal ha sagt at hun var «for mørkhudet» til å være der.

Saken ble først henlagt av statsadvokaten. Fredag avgjorde Riksadvokaten at klagen på denne avgjørelsen ikke tas til følge, og dermed blir henleggelsen stående.

Atle Antonsen er lettet over å bli trodd, sier hans forsvarer til NTB.

– Slik Riksadvokaten påpeker i henleggelsen, har Sumaya Jirde Ali i sin klage lagt til grunn at Antonsen forsøkte å være morsom. Andre vitner har forklart det samme.

– Antonsen er også lettet over at Riksadvokaten mener det heller ikke er grunnlag for å konkludere med at han oppførte seg aggressivt, sier forsvarer Marianne Klausen i en uttalelse til NTB.

Beklager

Antonsen vil samtidig gjenta sin beklagelse for den belastningen han har utsatt Ali for.

– Det Antonsen sa til Ali, var malplassert og ubetenksomt, sier forsvareren.

Sumaya Jirde Alis bistandsadvokat Olle Nohlin sier til NRK at de ikke ønsker å kommentere saken.

Forsvarer Marianne Klausen viser til kommentarene hun har gitt til NTB, og vil ikke si noe utover det.

– Satire

I avgjørelsen skriver Riksadvokaten at det er flere momenter i saken som taler for at utsagnet ikke var alvorlig ment. Det vises til Antonsens forklaring og at et vitne oppfattet at det kunne være et forsøk på humor. Antonsen hadde tidligere sendt en støttende melding til Ali.

Etter en samlet vurdering legger riksadvokaten til grunn at utsagn om at hun «var for mørk i huden til å være på det aktuelle skjenkestedet må forstås som et lite vellykket forsøk på satire over rasisme,» står det i avgjørelsen fra Riksadvokaten.

P4 åpner for «Misjonen»-comeback

Rett etter at Riksadvokatens avgjørelse ble kjent, bekreftet P4 at de åpner for at Antonsen kan komme tilbake som programleder i «Misjonen».

Det bekrefter radiokanalens programdirektør Anders Opsahl overfor nettstedet Kampanje.

– Dette er en sak Atle selv har beklaget på det sterkeste. Det at både statsadvokaten og nå riksadvokaten legger vekk anmeldelsen, er likevel en viktig avklaring.

– Atle har vært programleder hos oss gjennom mer enn 15 år. Han har som kjent hatt en pause fra oppgavene hos oss den siste tiden, men vi planlegger for at Atle skal komme tilbake til Misjonen-studioet. Nøyaktig når det blir, er ennå ikke avklart, men dette er noe vi vil bruke den nærmeste tiden til å finne ut av sammen, skriver Opsahl i en e-post.

Atle Antonsen ledet det populære programmet «Misjonen» sammen med Johan Golden i en årrekke, men har vært på pause etter at Sumaya Jirde Ali anmeldte ham for hatefulle ytringer i midten av november.

Komiker Dag Sørås har vært vikar for Antonsen.